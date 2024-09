Foto del dietro le quinte agli Oscar del porno

La prima volta che sono andato a Las Vegas per gli Oscar del porno [ufficialmente gli AVN Awards] era il 2008 e alcuni miei amici erano stati nominati per una versione porno dell’Esorcista intitolata The XXXorcist; io li accompagnavo. Un anno dopo mi hanno lasciato a casa dall’ultimo lavoro vero della mia vita e ho deciso di tornare con un pass da fotografo—e da quel momento mi sono dedicato al porno.

Otto anni dopo quei primi AVN Awards sono tornato a Las Vegas, e questa volta la mia amica Joanna Angel, che allora non era riuscita a vincere il premio per XXXorcist, presentava la serata. Joanna e una mia ex fidanzata sono state entrambe inserite nella AVN Hall of Fame, perciò il clima era un po’ quello di una riunione di famiglia.

Gli Oscar del porno sono molto più di una premiazione. Sono quattro giorni di follia che includono una fiera dedicata all’intrattenimento per adulti, la premiazione, e una serie infinita di feste assurde nelle camere, i casinò e i bar dell’Hard Rock Hotel.

Immaginatevi l’intera industria del porno tutta nello stesso albergo, aggiungete un sacco di alcolici e cocaina e i soldi dei più ricchi uomini di Las Vegas, e il risultato è proprio quello che vi aspettereste: un’orgia di quattro giorni a base di sesso, collassi emotivi e il 75 percento dell’industria del porno a letto malata la settimana dopo.

Ci vediamo l’anno prossimo.

Tutte le foto di Nate "Igor" Smith.

