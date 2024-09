La vita a New Orleans dieci anni dopo Katrina

Louisiana, 2014.

Il fotografo William Widmer chiama New Orleans “la linea del fronte del cambiamento climatico in America.” Widmer vi si è trasferito cinque anni fa per documentare il modo in cui è cambiata la vita degli abitanti di queste zone, dove le coste si stanno erodendo e stanno sparendo lentamente. Di conseguenza passa un sacco di tempo a girare per strada.

Si considera solo un osservatore, ma la cosa che mi piace di più delle sue immagini è che sono molto evocative. Contengono intere vite, cristallizzate in un momento. Widmer è in grado di farmi sentire come se conoscessi personalmente le persone fotografate, e allo stesso tempo è in grado di farmi venire voglia di saperne di più sul loro conto. Lo stesso discorso vale per le sue foto di paesaggi, che riescono ad essere insieme post-apocalittiche e bellissime.

Tutte le foto per gentile concessione di William Widmer



Un uomo si arrampica su un lampione durante la Nine Times Second Line parade a

New Orleans, nel 2010.