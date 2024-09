Altre foto dal Sausage Castle, la casa più depravata della Florida

Foto di Stacy Kranitz

Per un’intera settimana ho vissuto al Sausage Castle, una casa nelle paludi della Florida dove le fantasie sessuali più sfrenate diventano realtà. Come avviene quando si entra in uno strip club o in un casino, una volta dentro Sausage Castle il tempo si ferma—e le vagine finte, la cacca e i barbecue si fondono insieme fino a formare un grande incubo allucinatorio. Per fortuna, sono stato accompagnato in questa avventura dalla fotografa Stacy Kranitz, per cui posso essere certo che tutte le cose folli che ho visto sono successe davvero.

Stacy è un’artista con la A maiuscola. Quando è alle prese con un progetto passa moltissimo tempo all’interno dei contesti che intende rappresentare, così da riuscire a catturare davvero le vite di quelle persone. Le sue foto sono realistiche, liriche e sincere; in pratica, tutte caratteristiche che la rendono la fotografa perfetta per fotografare Sausage Castle. Ha scattato centinaia di foto, e queste sono le mie preferite.

