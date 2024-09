Piccalilli, conserva di verdura all’inglese

Seguendo questa ricetta otterrai una valanga di conserva, ma basta metterla in barattoli sterilizzati (guarda come fare su YouTube) e si conserverà per molto, potresti anche regalarla ad amici e parenti.



Porzioni: 4

Preparazione: 30 minuti

Totale: 2 ore

Ingredienti

1 cuore di finocchio, tagliato in pezzi da 1,5 cm circa

1/2 testa di broccoli, divisa in piccole cime

1/4 di un grande cavolfiore, diviso in piccole cime

2 peperoncini rossi, compresi i semi, tagliati finemente

1 peperoncino verde, compresi i semi, tagliato finemente

115 gr di fagiolini, tagliati in pezzi da 2 cm circa

700 gr di fagioli, tagliati per la loro lunghezza

3 scalogni, tagliati in otto parti

1/2 cipolla rossa, tritata grossolanamente

130 gr di sale fino

13 gr di olio di senape

18 gr di cumino in polvere

12 gr di semi di senape

18 gr di curcuma in polvere

1 gr di noce moscata macinata

18 gr di senape istantanea in polvere

18 gr di farina

240 gr di aceto di vino bianco

40 gr di zucchero semolato

1 gr di origano secco

2 foglie di alloro

1 spicchio d’aglio, schiacciato

1 mela Granny Smith, pelata e grattugiata

1 mango, pelato, snocciolato e tagliato grossolanamente

Preparazione

1. Metti il cuore di finocchio, le cime di broccoli e cavolfiore, i peperoncini, i fagioli, lo scalogno e la cipolla in una ciotola e copri con il sale e 2,35 litri d’acqua (abbastanza per coprire tutto). Lascia riposare in un luogo fresco per 1 ora.



2. Riscalda l’olio di senape in una casseruola grande a fiamma medio-alta. Aggiungi il cumino, i semi di senape, la curcuma e la noce moscata e tosta fino a quando i semi iniziano a scoppiettare – circa 11 minuti. Poi, abbassa il fuoco a fiamma media e aggiungi la polvere di senape, la farina, una spruzzata di aceto e 100 ml di acqua. Mescola bene e cuoci per 1 o 2 minuti. Aggiungi lo zucchero, l’origano, le foglie di alloro, l’aglio, la mela e il mango e cuoci ancora per 2 o 3 minuti.

3. Scola le verdure lasciate riposare in precedenza e aggiungile nella casseruola, mescolando bene per amalgamarle al resto. Cuoci fino a quando le verdure non iniziano ad ammorbidirsi e rilasciare i succhi, in circa 20 minuti. Dividi tutto in barattoli sterilizzati e assaggia.