Questo pick up artist filmava di nascosto le donne con cui faceva sesso

Justin Wayne è un “artista della seduzione“—un particolare tipo di dating coach che promette di insegnare agli uomini come convincere donne riluttanti, spesso sconosciute che trova in un luogo pubblico, ad andare a letto con lui. Non che i suoi consigli siano particolarmente innovativi. A essere particolare è piuttosto il suo modo di dare prova del suo successo.

Su YouTube postava video “sul campo” girati con telecamere nascoste, in cui immortalava donne che proclamava di aver fermato per strada e sedotto quasi all’istante. Questi video spesso includevano immagini di Wayne che fa sesso con ragazze i cui occhi sono blurrati—cosa che lascia immaginare che non sappiano di essere riprese.

Questi video gli hanno fruttato milioni di visualizzazioni, e il suo canale YouTube è arrivato a 127mila iscritti—anche se oggi, dopo la messa in onda del video qui sopra, sembra che qualcosa sia cambiato. L’esistenza del suo canale comunque dimostra quanto poco YouTube controlli i suoi contenuti, e come un sacco di video espliciti riescano ancora a passare inosservati.



Wayne dice di avere cinque fidanzate—sbandierate come ulteriori prove del successo del suo metodo—e che otto donne avrebbero dichiarato pubblicamente di avere il suo nome tatuato addosso. Gli abbiamo chiesto se i tatuaggi abbiano a che fare con dinamiche di potere. “Sì,” dice Wayne. “Dimostrano che sei più coinvolta. Il sacrificio… È una prova che sei più coinvolta, se ti tatui addosso il mio nome.”

Nel video qui sopra, abbiamo incontrato Wayne in occasione di uno dei suoi bootcamp a Miami Beach, e abbiamo anche scoperto che corrompe e costringe le donne che proclama essere le sue ragazze.

Questo articolo è comparso originariamente su VICE News. Il video è stato mandato in onda il 2 aprile 2018 su VICE News Tonight su HBO.