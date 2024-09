Le feste segrete dell’Università di Oxford, dove accade di tutto

Università di Oxford: città delle guglie sognanti, casa di troppi primi ministri inglesi e di un mucchio di corsi dai nomi altisonanti.

Non è certo un segreto che Oxford ospiti alcune delle persone più ricche e privilegiate del Paese, spedite lì dalle scuole private tramite il servizio di consulenza a pagamento Oxbridge, che prepara giovani studenti alle selezioni per università prestigiose. La differenza che fa è concreta—perché finire nella cerchia del sistema delle scuole private ti apre porte a cui molta altra gente non potrà mai accedere.

Durante il mio secondo anno a Oxford, un’amica proveniente da una scuola privata ha ricevuto un invito al ballo di Piers Gaveston—noto anche come il “Piers Gav”—celato tra il resto della corrispondenza come un biglietto d’oro di Willy Wonka. Io, che venivo da una scuola pubblica del Cornwall, non ne avevo mai sentito parlare. Ma per chiunque arrivasse da una scuola privata, l’evento aveva un’aura quasi mitologica.

Il Piers Gav è una festa segretissima descritta come il regno di ogni depravazione. Poche persone ricevono un invito e ancora meno sono coinvolte nella sua organizzazione. Ma negli ultimi anni è finito al centro di grosse speculazioni da parte di riviste scandalistiche: Hugh Grant e Nigella Lawson sono stati fotografati all’evento ed è stato proprio durante un Piers Gav che—a quanto si narra—David Cameron si sarebbe scopato la testa di un maiale morto.

Stando a Megan, che è andata al Piers Gav un paio di volte mentre frequentava Oxford, “tutte le persone presenti devono firmare un accordo di riservatezza” prima di arrivare. Vestite in modo succinto, elegante e con accessori bondage, le persone invitate sono trasportate con carrozze oscurate fino a un gazebo fuori città e devono consegnare i propri telefoni.

Jasmine ricorda di essere stata invitata da un amico, un’estate. “Il tema era ‘medioevo,’ così ho indossato un intimo di pizzo sotto un vestito da spiaggia argentato che sembrava una cotta di maglia,” racconta. “Abbiamo raggiunto la carrozza a un punto di ritrovo in città, poi siamo partiti in direzione di un campo in mezzo al nulla.”

Jasmine ricorda che alle feste girava parecchia droga. “C’erano diverse aree: una dove si ballava, una dove stare comodi e rilassarsi, un paio di tende dove la gente faceva sesso e una con un palco dove le persone assumevano sostanze senza nascondersi,” dice. “Il bar dispone di qualsiasi tipo di alcol esistente e c’è uno spacciatore pronto a darti qualsiasi droga tu possa desiderare.”

I balli del Piers Gav non si tengono a caso. Ce n’è un numero fisso all’anno: uno in primavera, uno in estate e uno a Natale. Organizzati dai membri della Piers Gaveston society—un club privato che ha le sue radici nell’aristocrazia inglese—vanno avanti da quasi 50 anni. Si vocifera che la persona che ha dato il nome al club, Piers Gaveston, fosse amante di Re Edoardo II, nel Quattordicesimo Secolo.

Solo i membri della Piers Gaveston society possono distribuire gli inviti e ricevono l’investitura da parte di membri attuali o passati del club. La “cerchia ristretta” del club invita 12 persone, che invitano a loro volta 25 persone a testa. Nessuno conosce i criteri per la selezione, ma sono in genere amicizie strette dei membri. Ovviamente, il trucco sta nell’avere le giuste conoscenze: la maggior parte delle persone ha frequentato le stesse scuole private.

Come qualsiasi festa, il Piers Gav è un’occasione per scatenarsi. Stando a Jasmine, è praticamente un sex party. “C’erano persone che facevano sesso in qualsiasi angolo, sia sotto i tendoni che nel campo, ma era piuttosto buio quindi non si vedeva granché,” racconta. “Una ragazza stava facendo una threesome con due ragazzi nel mezzo di una delle zone relax. Personalmente non sarei a mio agio a farlo in pubblico, ma lì per lì non mi ha dato fastidio vedere gente che faceva sesso. Era un’atmosfera molto rilassata.”

Felicity è andata a un Piers Gav con il suo ragazzo. Mi racconta che il ballo di Natale si tiene in genere in una grande casa signorile, anziché nei soliti gazebo. “Una coppia si è presentata a noi due e ci ha chiesto se volevamo andare con loro in una stanza per fare una cosa a quattro. Abbiamo declinato educatamente e ci siamo allontanati,” dice ridendo. “Uno dei miei amici mi ha raccontato dopo che, mentre si stava facendo fare un pompino in una sex booth, si è guardato intorno e ha incrociato lo sguardo con suo cugino, anche lui impegnato a fare sesso. Una scesa totale.”

Beth, un’altra ospite, dice di aver passato gran parte del tempo a Oxford sentendosi alienata. Neanche la volta che è andata a un Piers Gav si è divertita particolarmente. C’è andata con la sua ragazza dell’epoca e la ragazza che le aveva invitate, racconta. “Ho perso di vista entrambe per un po’ e quando sono tornata nel tendone principale, ho visto la mia ragazza sul palco, con la testa tra le gambe dell’altra, davanti a una folla esultante. Ero arrabbiata, ma non capivo se stessi reagendo in modo eccessivo io, e se queste cose fossero normali a feste del genere.”

Per quanto i Piers Gav continuino tutt’oggi, si portano dietro il peso del passato più strano e controverso di Oxford, con i suoi collegi e club per soli uomini. Quando sono arrivato, da matricola, ero terrorizzato che fossero tutti mini Boris Johnson e Tony Blair. In realtà, la maggior parte delle persone che frequentavo all’università avevano sentito solo voci sul Piers Gav, di certo non erano mai state invitate.

Il fascino del Piers Gav sta tutto nel mito del sesso e nel mistero di una potentissima “cerchia ristretta.” In un’università piena di giovani che hanno passato tutta la vita a sentirsi dire che sono speciali, è un modo per afferrare con mano un senso di superiorità e sentirsi parte di un’élite. E se sei tra le persone invitate a una festa che è sulla bocca di tutta l’università, sarai davvero importante, no?

Alla fine, non è niente di speciale—un ammasso di ragazzini e ragazzine ricchi inebriati da alcol e droghe.