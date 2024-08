Questo animatore ha ricreato il video ‘This is America’ su un vecchio Macintosh SE

L’animazione tradizionale su carta è da sempre uno sbattimento considerevole — si sa. Ma anche decidere di usare un paio di software degli anni Ottanta su un computer altrettanto vecchio per ricreare movimento dopo movimento di uno dei video più popolari del momento ha un che di veramente folle.

Ed è esattamente l’impresa in cui si è cimentata la persona dietro l’account Instagram Pinot, l’illustratore e animatore residente a New York Wahyo Ichwandardi — scegliendo di riprodurre l’incipit del video “This is America” del rapper e attore Childish Gambino (a.k.a Donald Glover, perché sì, sono la stessa persona).

Ichwandardi — che nella sua bio si definisce a buon merito un cultore di Apple — ha scelto di usare il software di grafica raster (o bitmap) MacPaint per disegnare e il programma di animazione interattiva MacroMind Director per montare, il tutto su una macchina storica, il Macintosh SE — che, per la cronaca, è stato il primo computer Apple a non essere venduto con la tastiera inclusa, per permettere al consumatore di scegliere il modello che preferiva (e, plausibilmente, dare inizio all’infame tradizione Apple di vendere a parte qualsiasi dannatissimo accessorio per i suoi dispositivi).

Il frammento postato da Ichwandardi su Instagram pochi giorni fa non ripercorre ancora per intero il video originale di “This is America” (diretto da Hiro Murai), benché l’illustratore abbia specificato nella descrizione che quei primi passi della coreografia di Gambino immortalati in pochi pixel precisi siano un work-in-progress.

L’omaggio di Pinot al video di Gambino è solo l’ultimo di una lunga serie di tributi che artisti e profani hanno dedicato a uno dei video musicali più discussi dell’anno, vuoi per l’eccellenza registica, la performance di Glover, o il quadro bello lucido e massacrante che fa dello stato politico e sociale dell’America oggi.

Ma, di certo, possiamo annoverarlo tra gli omaggi più originali e impressionanti.

