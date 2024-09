Pippo Franco ha rifatto “Che Fico” in versione indie pop

Siamo a metà 2017, e credo di aver capito qual è la direzione in cui sta viaggiando quest’anno. Avete presente che nel 2016 eravamo sempre tutti lì a dire che era un anno tragico, tutto morti e lacrime e dittatori che salivano al potere? Ecco, il 2017 invece sarà l’anno dell’assurdo, l’anno in cui i memi (si dice memi in italiano) prendono il controllo della vita reale e invadono definitivamente la politica, la vita sociale e le classifiche discografiche.

Prima Bello Figo divenne una figura politicamente rilevante, e noi restammo zitti perché eravamo suoi fan della prima ora. Poi Enrico Papi registrò un maldestro tentativo di tormentone estivo, e noi restammo zitti perché in fondo Sarabanda era una bomba. Poi arrivò il primo vero singolo di Asia Ghergo, e noi restammo zitti perché avevamo il sospetto che fosse lo specchio dei tempi. Ora Pippo Franco ha riregistrato la sua vecchia, magica hit “Che Fico” con una base di chitarre acustiche e batterie elettroniche, autotune e un testo che fa riferimento a Facebook, Twitter, Instagram, selfie, follower, like, love, wow e non so cos’altro, l’ha intitolata “#CheFico”, e noi non sappiamo più che cosa dire.

