Pita con pollo allo zafferano e insalata di melograno

Porzioni: 8

Preparazione: 15 minuti

Totale: 30 minuti

Ingredienti

0,5 g di zafferano macinato

6 cosce di pollo senza ossa e senza pelle

Sale e pepe nero macinato fresco, a piacere

60 ml di olio vegetale

1 cipolla bionda grande, finemente affettata

60 ml di succo fresco di limone

3 cucchiai di olio d’oliva

3 cucchiai di melassa di melograno

125 g di feta sbriciolata

10 g di menta fresca

110 g di noci tostate a pezzettini

145 g di pistacchi tostati a pezzetti

125 ml di semi di melograno

5 g di somacco macinato

4 cetrioli, finemente affettati

1 testa di lattuga romana, finemente affettata

8 pite (da 15 cm di diametro)

Procedimento

1. Mescola lo zafferano con 60 g di acqua calda e metti da parte.

2. Condisci il pollo con sale e pepe. Scalda 2 cucchiai di olio di canola in una padella grande a fuoco medio-alto. Lavorando a gruppi, aggiungi il pollo e cuoci, girando quando e necessario, finché non è completamente dorato, 6 minuti. Trasferisci su un vassoio e metti da parte. Aggiungi il rimanente olio e la cipolla alla padella e condisci con il sale. Cuoci, girando occasionalmente, finché non è dorato, da 3 a 4 minuti. Aggiungi le cosce di pollo e i loro succhi alla padella insieme all’acqua allo zafferano e al succo di limone. Rotola pollo e cipolle per coprirli per bene. Lascia sobbollire finché il pollo non è completamente cotto, circa 2-3 minuti. Usando le pinze, trasferisci il pollo su un tagliere e lascialo raffreddare leggermente, poi taglialo a strisce nel senso della lunghezza. Metti il pollo da parte.

3. Scalda una padella grande a fuoco medio. Aggiungi qualche pita alla volta e cuoci, girando una volta, finché non sono tutte riscaldate, circa 1-2 minuti. Avvolgi in un tovagliolo per mantenere calde.

4. In una ciotola grande, mescola insieme olio d’oliva, melassa di melograno, sale e pepe. Aggiungi pollo e cipolla, feta, foglie di menta, noci, pistacchio, semi di melograno, somacco, cetrioli e lattuga e mescola per mettere insieme. Apri ogni pita e farciscila. Servi e mangia subito.

