Ieri sera la metro a Milano si è bloccata perché un tizio ha recuperato la sua pizza dai binari

Forse le vostre centinaia di amici virtuali o reali, forse voi stessi, sta di fatto che il mondo è pieno zeppo di pizza lovers. “Pizza Lover” compare tra le quattro cose che servono per descrivervi su Instagram accanto a “Ingegnere informatico presso Google”. Ha lo stesso valore, forse viene anche prima.

Ma non siete dei veri amanti se non avete fatto follie per la pizza almeno una volta nella vita.



Quest’uomo cinese di 32 anni a Milano l’ha fatta, e l’ha fatta in grande stile: ieri, martedì 29 maggio, verrà ricordato come il giorno in cui la metro milanese si è fermata perché un tizio è sceso sui binari in piazza Duomo a recuperare il suo cartone di pizza caduto.



Sono le 22.30 circa quando cade un cartone pieno di pizza sul ferro dei binari della metro – ancora non si sa come. Il proprietario non ci pensa un secondo e si è fionda di sotto per recuperarla, fregandosene del rischio di essere ucciso per una margherita. Amore incondizionato.

A questo punto è stata attivata la procedura di emergenza e un altro tizio, quello che di mestiere stacca la corrente, ha staccato la corrente per prevenire una veloce dipartita dell’uomo. No, non è una fake news: le telecamere hanno ripreso tutta la scena di questo sincero atto di eroismo, e noi non possiamo fare altro che stare a guardare sorridendo o festeggiando per il salvataggio ben riuscito.



In questo momento l’uomo asiatico è in stato di fermo ed è indagato per interruzione di pubblico servizio – che non so se sia una cosa seria o meno. Sono questi gli atti di eroismo puri, le dimostrazioni di amore incondizionato. Un uomo adulto che rischia la propria vita per amore della sua pizza caduta sui binari della metro. Grazie per la lezione morale.

Voglio sperare che in tutta questa storia, prima di avere le manette strette ai polsi o di compilare moduli di denuncia, sia riuscito a finire la sua pizza.



Perché la pizza fredda è buona, ma solo quella rattrappita del giorno dopo.



Per il resto va consumata calda, con la mozzarella che dilava da ogni parte.



Salute, ragazzo cinese: sei tutti noi.

