Guarda il primo episodio di Pizze Pazze: la pizza alla mortazza

Federica Samarani è una giovanissima pizzaiola, ma già molto preparata: lavora con suo padre fin da ragazzina da Samarani Pizza a Crema. Ma visto che, come tutti noi, ha ancora molto da imparare abbiamo deciso di andare in giro in tutta Italia con lei, per scoprire le pizze più strane o più particolari fatte da giovani pizzaioli e non solo. Non a caso la serie si chiama Pizze Pazze.

Per il primo episodio siamo andati da 180 Grammi, da Mirko Rizzo e Jacopo Mercuro, due pizzaioli che hanno fatto rinascere la pizza che scrocchia romana, utilizzando ingredienti di alta qualità sia per l’impasto che per i condimenti. Sicuramente se capitate da loro a Centoncelle non dovete dimenticare di ordinare la famosa pizza con la mortazza o i supplì, proprio come fa Federica nel nostro video.

