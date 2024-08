Questa pizzeria vende confezioni di… solo croste

A metà anni Novanta Pizza Hut ha messo in vendita la sua prima pizza con crosta ripiena. E, sorprendentemente, hanno scoperto che non era facile da vendere. Alla fine BBDO, l’agenzia pubblicitaria incaricata di convincere gli americani a comprare quella pizza, ha capito che avevano bisogno di mettere la crosta al primo posto – e quale miglior modo di farlo che dire ai consumatori di mangiare prima la crosta?

Hanno filmato una pubblicità in cui un Donald Trump di mezza età, con addosso uno smoking, seduceva (???) la sua ex moglie Ivana mangiando la pizza al contrario. “Prima le croste” affermava il futuro presidente mentre mordeva una fetta di pizza al salame. La pubblicità ha funzionato: Pizza Hut vende 300 milioni di dollari di pizza con la crosta ripiena a settimana.

Anche Villa Italian Kitchen sta cercando di convincere tutti a mangiare per prima la crosta – ma sta anche facendo un ulteriore, forse eccessivo passo in avanti, vendendo confezioni singole di sole croste di pizza. Non croste ripiene. Non grissini. Solo… la crosta della pizza.

“Dopo aver ricevuto un numero di richieste record dai consumatori riguardo alla nostra crosta, e al perché sia così deliziosa, Villa Italian Kitchen ha deciso di dare alle persone quello che vogliono: la possibilità di ordinare una crosta tutta per sé,” ha dichiarato la catena di pizzerie, basata in New Jersey. “Preparata fresca tutti i giorni, la nostra crosta conquisterà tutti i fan della gommosa, panosa delizia.”

Just the Crusts – sì, si chiama così – sarà disponibile in tutti i ristoranti della catena. Per 2,75 dollari i clienti riceveranno cinque o sei croste, senza salsa né formaggio, pretenziosamente sistemate per ricreare la forma di una fetta di pizza, e servite in un triste contenitore di cartone. Perché nessuno ci ha mai provato prima? (sicuramente ci ha pensato – in forma di meme).

Villa Italian Kitchen sembra divertirsi a proporre le più assurde cretinate immaginabili. Sono le stesse persone che hanno spalmato il ripieno della torta di zucca su una altrimenti normale pizza al formaggio, e ora vendono anche una Gender Reveal Lasagna, con un ripieno colorato in rosa o blu a seconda di chi si è insediato nell’utero dell’acquirente. Ma gli diamo credito per questa Pyzza a 25 dollari a fetta ispirata da Fyre Festival, con insalata e fette di formaggio non sciolte.

Se vi trovate negli Stati Uniti, e siete quel tipo di persone che, prima di buttare via il cartone, mangiano le croste di pizza messe da parte dagli altri, spendete 2.75 dollari per le croste di Villa Italian Kitchen. E magari ditelo al presidente Trump. Abbiamo sentito che gli piace quel genere di cose.

