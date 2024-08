Ascolta in anteprima un nuovo pezzo di PJ Harvey

Probabilmente avete sentito parlare di PJ Harvey per, non saprei, i suoi nove album in studio pubblicati negli ultimi vent’anni, ognuno iconico in un modo differente. Ma, tra una schitarrata e una vittoria di un Mercury Prize, con il passare degli anni Polly Jean ha anche trovato il tempo di contribuire a diversi film e produzioni teatrali scrivendo inediti per le loro colonne sonore.

Ed è esattamente quello che è successo per la sua ultima collaborazione: la colonna sonora di Dark River, un thriller socio-realista diretto da Clio Barnard, a cui ha lavorato assieme al compositore Harry Escott (Hard Candy, The Road To Guantanamo, Shame). E qua sotto potete ascoltarne una traccia in anteprima.

La canzone si intitola “An Acre of Land” ed è ricca e piena di strati, con la voce della Harvey a distendersi su archi ipnotici e quelle corde di chitarra pizzicate che ti fanno perdere lo sguardo nel nulla e dimenticare dov’è il tuo corpo. Il testo si concentra sulla natura, il che ha senso dato che stiamo parlando di un film ambientato nella brughiera dello Yorkshire. Schiacciate play e immaginate di stare inalando a pieni polmoni un po’ di aria fresca e cristallina.



