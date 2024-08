Playboi Carti farà un concerto in Italia

Playboi Carti ha appena annunciato un concerto in Italia: il rapper di “Magnolia”, oggi sotto contratto con l’etichetta di A$AP Rocky, suonerà—ovviamente—al Circolo Magnolia di Segrate, appena fuori Milano, la prossima domenica 11 marzo. L’evento è organizzato da Barley Arts e supportato da RRRIOT.

I biglietti sono già disponibili e costeranno 25 euro più diritti di prevendita. Altre informazioni sull’evento Facebook ufficiale. Non mancate, che poi chissà quando vi ricapita di poter cantare “In New York I milly rock / hide it in my sock” insieme a un sacco di altra gente? E prendervi bene per “wokeuplikethis*” sperando in un’apparizione completamente casuale di Lil Uzi Vert? Ecco.



Segui Noisey su Instagram, YouTube e Facebook.