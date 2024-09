Terraforma Playground, un’architettura di gioco sostenibile

Al festival Terraforma di quest’anno — che avrà luogo nei prossimi tre giorni — c’è anche un posto dedicato ai terraformer che vengono educati fin da piccoli all’arte, alla musica e alla sostenibilità. Due collettivi artistici milanesi, ATZ – Agreements to Zinedine e Parasite 2.0, hanno realizzato un playground per bambini, un’installazione pensata come “un luogo dedicato all’interazione ludica, posizionata nello spazio di Villa Arconati come una morfologia astratta dalle molteplici possibilità.”

“Sedersi sul Terraforma Playground significa, per esempio, lasciarsi importunare da forme morbide e vulnerabili. Può essere un’architettura e anche più, dove i bambini si danno appuntamento tutti i giorni chiedendole: sei un nemico o un animale?” ha detto il collettivo ATZ a Creators. “Per realizzarlo, abbiamo mediato tra la nostra progettualità e quella dei Parasite 2.0, mettendoci al servizio dei bambini. Abbiamo messo insieme una serie di elementi che hanno caratterizzato sia la nostra ricerca che la loro.”

Parasite 2.0 allo Spazio Murat di Bari. Foto: Antonio Ottomanelli

“Noi di ATZ siamo partiti da alcune forme semplici che abbiamo utilizzato anche in precedenza, a partire dalla nostra piattaforma plllla plllla, come le rampe e le pendenze. I Parasite invece hanno usato i blocchi di polistirolo che avevano già presentato allo Spazio Murat di Bari” ha continuato. “Abbiamo lavorato per integrare le nostre due visioni progettuali ed estetiche. Per entrambi era la prima volta che ci si confrontava con un contesto completamente naturale, e per mantenerci in linea con la sostenibilità del festival abbiamo lavorato soltanto con materiali riciclati e riciclabili.”

Plllla Plllla – Maybe Plants Platform, la piattaforma realizzata dal collettivo ATZ nel loro studio.

Per saperne di più sul festival Terraforma, di cui Creators è media partner ufficiale, visitate il sito.