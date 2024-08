Ascolta la playlist settimanale di Noisey con CHVRCHES, MGMT e Rae Sremmurd

È una giungla là fuori, ragazzi e ragazze. Ogni settimana, ogni giorno, su internet si pubblicano migliaia di canzoni orripilanti, frammenti di musica che è difficile definire tale. E, in un ambiente del genere, sarebbe da pazzi andare in giro senza armarsi di machete. Bene, Noisey è quel machete.

Questo weekend facciamo festa. Da Rae Sremmurd a MGMT a Franz Ferdinand a Noah Cyrus e MØ, abbiamo scelto le tracce più cariche per voi, senza dimenticare qualche momento un po’ più sensibile perché abbiamo il cuore di panna e che fine settimana è senza un po’ di relax e di dolce malinconia. Ah, e in fondo c’è la nostra canzone preferita di questo Sanremo (spoiler: non è la nostra canzone preferita dell’anno).

