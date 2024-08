Ascolta la playlist settimanale di Noisey con Calcutta, Tedua e The Weeknd

È una giungla là fuori, ragazzi e ragazze. Ogni settimana, ogni giorno, su internet si pubblicano migliaia di canzoni orripilanti, frammenti di musica che è difficile definire tale. E, in un ambiente del genere, sarebbe da pazzi andare in giro senza armarsi di machete. Bene, Noisey è quel machete.

Abbiamo deciso che d’ora in poi prepareremo per voi una playlist settimanale su Spotify, da pubblicare ogni venerdì. Una cosa veloce, dieci brani o giù di lì, con tutte le canzoni degne di nota uscite durante la settimana. Un piccolo bignami per quando vi trovate al parchetto con gli amici e volete semplicemente premere play e ascoltare un po’ di hit una dietro l’altra, senza stare troppo a pensarci.

Videos by VICE

La playlist di oggi comprende le novità di Calcutta, Tedua feat. Chris Nolan e The Weeknd feat. Kendrick Lamar, ma anche cose più underground come STORM{O}, Silvia Kastel e Hookworms, oltre a un piccolo tributo a Mark E. Smith dei The Fall che ci ha lasciato la settimana scorsa.

Ascolta la playlist di questa settimana qua sotto e seguici su Spotify:



Segui Noisey su Instagram e Facebook.