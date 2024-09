Plutone potrebbe nascondere un oceano sotto la sua superficie

A luglio 2015, la sonda della NASA New Horizon è arrivata in prossimità di Plutone e ha passato tre mesi a studiare il pianeta nano, incluso il suo famoso cuore, una grossa formazione in corrispondenza dell’equatore del corpo celeste. Gli scienziati hanno ora determinato che, molto probabilmente, sotto questa regione a forma di cuore, battezzata Tombaugh Regio, si trova un oceano viscoso di acqua ghiacciata, stando a quanto scritto in un paper pubblicato mercoledì su Nature.

Un oceano nel sottosuolo potrebbe risolvere un mistero che ha tormentato gli scienziati per un po’: perché il cuore luminoso di Plutone punta sempre in direzione opposta rispetto al satellite del pianeta, Caronte.

“Plutone e Caronte sono legati a doppio filo l’uno all’altro,” mi ha detto durante un’intervista Richard Binzel, professore dell’MIT e ricercatore per New Horizon che è anche tra gli autori del paper. Il pianeta e la sua piccola luna sono intrappolati in una sorta di gara di sguardi eterna, con lo stesso lato di Caronte che punta vero Plutone e vice versa. Ma stranamente, la regione di Tombaugh Regio—e in particolare la parte chiamata Sputnik Planitia, altrimenti detta il ventricolo sinistro del cuore—è “opposta quasi esattamente a Caronte,” ha detto Binzel. “È un posizionamento perfetto.”

Il ventricolo sinistro, che sembrerebbe un cratere da impatto gigantesco, a quanto pare è pieno di azoto ghiacciato (il che spiegherebbe anche la sua super luminosità). La crosta di ghiaccio in quel punto sembra essere più sottile. “Il liquido viscoso [spinge] da sotto e crea un rigonfiamento,” ha detto Binzel, e aggiunge “un massa extra” che contribuisce al sorprendente allineamento del pianeta col satellite.

Per quanto riguarda l’oceano di Plutone, gli scienziati credono che si estenda tra i 150 e i 200 km sotto la superficie, con uno strato di acqua che “potrebbe essere spesso 100 km.” Non si sa ancora che sia un oceano globale, ma è possibile, ha detto Binzel.

Anche altri corpi celesti nel nostro sistema solare potrebbero nascondere oceani sotterranei. Sono stati osservati geyser sulla luna di Saturno, Encelado, e pennacchi di vapori acquei sulla superficie di Europa, satellite di Giove. Perché c’è così tanta acqua ovunque? “Gli elementi più comuni nell’universo sono l’idrogeno, l’elio e l’ossigeno,” ha detto Binzel. L’elio è inerte, quindi lascia gli altri due da soli—che sono poi le componenti fondamentali dell’acqua.

“H2O è un composto che l’universo è pronto, felice e decisamente in grado di formare,” ha detto.

È una buona notizia per la ricerca di altre forme di vita in giro per lo spazio, anche se, ovviamente, non abbiamo ancora idea se su Plutone possa viverci qualcosa: la NASA ritiene che la presenza di acqua sia indispensabile per la formazione della vita. Nel frattempo, New Horizon si sta già lasciando alle spalle la fascia di Kuiper, un’area caotica oltre il nostro sistema solare di cui sappiamo veramente poco.