La domanda di internet della settimana: che cos’è esattamente Venusaur?

Negli ultimi giorni, internet sta ossessivamente cercando di capire quale sia la corretta definizione di Venusaur — un pokémon che finora in molti pensavano equivalere a un dinosauro e che, invece, sembrerebbe proprio essere un rospo.

Il pomo della discordia è un video pubblicato di recente da Pokémon Company su YouTube, che mostra in anteprima il gameplay dei titoli Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, sviluppati da Game Freak e previsti in uscita a novembre prossimo su Nintendo Switch. Nel video, si vede Venusaur — terza evoluzione di Bulbasaur — saltare dietro alla sua allenatrice. Saltare esattamente come un rospo. I dinosauri NON saltano. Non con tutte e quattro le zampette stese contemporaneamente. I rospi sì.

Wait Venusaur is a frog?? https://t.co/VjQqBoaA08 — Brendan Keogh (@BRKeogh) August 7, 2018

La mia prima onesta reazione al panico generale davanti a questa dissonanza comportamentale è stata un saccente “mi pare ovvio che Venusaur sia una rana,” complice il ricordo di questo video incredibile di un vero rospo travestito da Venusaur che mangia un verme — rimasto vivido nel mio cervello più di qualsiasi puntata del cartone animato originale.

https://twitter.com/davidexmaggio/status/1025667569334841345

Eppure, a ben rifletterci, esiste una giustificazione alla confusione e al senso di tradimento generale diffusosi in rete nelle ultime ore: perché dare a questo pokémon un nome con la desinenza SAUR — che rimanda palesemente ai dinosauri — se gli autori non l’hanno mai concepito come versione fantastica di un grande rettile del Giurassico? Mh. Inoltre, a detta di alcuni è la prima volta che Venusaur salta invece di camminare normalmente. Mh. Mh.

In cerca di un parere affidabile, ho chiesto un’opinione al mio collega Vincenzo di VICE, massimo esperto di Pokémon in redazione, che mi ha risposto, lapidario, “Per me è un rospo. Poi dai, le bolle che ha in corpo sono tipiche dei rospi. Ma soprattutto: Venusaur è un pokémon, non un animale. Quindi smettiamola con questi paragoni.”

La tassonomia delle creature di fantasia è in effetti uno sport curioso — per non dire del tutto inutile —: primo perché non è scontato che gli autori di un’opera di fantasia si sprechino sempre a stilare, includere e rendere coerenti alla realtà le informazioni relative alle creature che inventano; secondo, perché non c’è nessun bisogno che un animale fantastico corrisponda a qualcosa di reale per forza.

Voglio dire, chi cavolo ha mai capito che razza di animale è Pikachu. E stiamo parlando del mostriciattolo protagonista della saga. A proposito invece nei nuovi giochi in uscita questo autunno, Eevee, plausibilmente, è una volpe. Ma una volpe è un cane o un gatto? Chi può dirlo con certezza? Sì, ok, un biologo, ma è solo per dire: certi animali — e certi pokémon — meritano il nostro rispetto e ammirazione anche se non sappiamo esattamente cosa siano.

Venusaur è un rospo. Supereremo anche questa, internet.