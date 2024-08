Polpette fritte di ricotta

25 polpette

Preparazione: 15 minuti

Total: 2 ore

Ingredienti

Per la salsa al pomodoro:



Videos by VICE

57 g di olio extravergine d’oliva

2 spicchi d’aglio, grossolanamente spezzettati

1 cipolla bionda di medie dimensioni, affettata

1 peperoncino piccolo, senza semi e finemente affettato

2 confezioni di pomodori pelati, spezzati a mano

sale e pepe nero macinato fresco

1/2 mazzo di basilico fresco

1/2 mazzo di origano fresco

1/2 mazzo di prezzemolo fresco

Per le polpette:



900 grammi di spinacini

500 g di ricotta

25 g di pangrattato

1 uovo grande

1 limone, la buccia

sale e pepe nero macinato fresco

Per l’impanatura:

300 g di farina

3 uova grandi, leggermente sbattute

215 g di pangrattato

Per servire:

Parmigiano Reggiano grattugiato

prezzemolo o basilico fresco

Procedimento

1. Prepara la salsa: scalda l’olio in una padella di medie dimensioni a fuoco medio-alto. Aggiungi aglio, cipolla e peperoncino e cuoci finché non si ammorbidisce, circa 5 minuti. Abbassa la fiamma per mantenerlo in ebollizione e cuoci per 2 ore. Condisci con il sale e aggiungi le erbe. Trasferisci la salsa in un blender e mixa finché il composto non diventa uniforme. Riporta nella padella e mantieni tiepido.

2. Prepara l’impasto delle polpette: porta una grande pentola di acqua salata a ebollizione. Aggiungi gli spinaci e cuoci finché non si appassiscono, circa 1 minuto. Scola, poi trasferisci gli spinaci in acqua ghiacciata finché non si raffreddano. Scola ancora, poi strizza fuori tutto il liquido dagli spinaci. Sposta su un tagliere e affetta finemente.

3. Metti gli spinaci in una ciotola con pangrattato, uova, buccia di limone, sale e pepe, e mescola per combinare il tutto. Prepara circa 25 polpette con le mani e sistema su una teglia ricoperta di carta da forno.

4. Prepara le polpette: metti farina, uova e pangrattato in tre diverse ciotole. Lavorando in gruppi, infarina le polpette, poi immergile nelle uova e infine rotolale nel pangrattato.

5. Scalda 5 cm di olio una padella grande finché un termometro da immersione segna 175 °C. Lavorando a gruppi, cuoci le polpette finché non sono dorate, circa 1 o 2 minuti. Usando un mestolo forato, metti le polpette nella salsa al pomodoro e cuoci per 5 minuti. Trasferisci sui piatti e spolvera con Parmigiano e prezzemolo o basilico.

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.