Questo pop-up restaurant giapponese serve i pasti ordinati dai condannati a morte

James Edward Smith ha fatto il cartomante, lo sciamano vudù e il tassista prima di derubare e uccidere un agente assicurativo in Texas. Smith era stato condannato a morte e, nei giorni precedenti all’esecuzione, ha chiesto un ultimo pasto a base di terra, in particolare del terriccio usato nei riti vudù. Credeva che consumando quella sporcizia, il suo spirito avrebbe avuto accesso all’aldilà, al posto di aggirarsi fra le cazzate degli agenti penitenziari.

La sua richiesta venne negata dal Dipartimento Penitenziario del Texas, ma sei ore prima di essere sottoposto a una iniezione letale, la pena fu sospesa. Smith rimase nel braccio della morte per due anni ancora, prima di essere definitivamente giustiziato il 26 giugno 1990. Il suo ultimo pasto fu una tazza di semplice yogurt bianco.

Sul menu del Ningen (o Human) Restaurant di Tokyo, nel distretto di Shinjuku, non c’è il terriccio da rito vudù e nemmeno lo yogurt, ma altri innumerevoli ultimi piatti di condannati a morte, sì. Secondo lo Spoon-Tamago, il pop up restaurant aperto dal Chim1Pom, un collettivo d’arte, durante la settimana espone lavori e opere d’avanguardia artistica, servendo pasti che si spera tu non debba essere condannato per mangiare. (Il ristorante è situato nella House Book Kabkicho, un posto squallido destinato alla demolizione, e pare che il destino stesso dell’edificio sia stato d’ispirazione per il progetto).

https://twitter.com/se_qui_ay/status/1054342227948822530

Alcuni delle proposte del Ningen includono l’ultima richiesta del rapinatore armato e duplice omicida Gary Mark Gilmore, con un hamburger, una patata al cartoccio, un uovo sodo e tre shot di Jack Daniels, consumati prima di essere giustiziato da un plotone d’esecuzione nel 1977. (E, non si sa per quale ragione, il ristorante ha cambiato gli shot di Jack Daniels, con il Maker’s Mark. Questo per precisione storica).

https://twitter.com/chiyo_shindo/status/1054988693151342592

Per i più coscienziosi, c’è il pasto di Judy Buonoano: Florida, chiamata anche ‘Vedova Nera’ mangiò un piatto di broccoli, asparagi e fragole prima di essere portata sulla sedia elettrica nel 1998. Accusata di avere ucciso il marito e la figlia 19enne, parzialmente paralitica, tentò anche di uccidere il suo giovane fidanzato.

L’ultimo desiderio di Joseph Paul Jernigan, rapinatore e omicida, consiste in un’offerta a base di due cheeseburgers, patatine fritte, un’insalata con salsa rosa agrodolce e un bicchiere di tè freddo. (In realtà, però, Jernigan si rifiutò di mangiare per l’ultima volta, quando gli venne servito il cibo)

Infine, Ningen propone una versione ridotta dell’ultima cena di John Wayne Gacy. Il clown più spaventoso di sempre, più noto come Pennywise di It, richiese una dozzina di scampi fritti, una confezione di pollo fritto di KFC, patatine e un dollaro di fragole.

Ningen non è il primo ristorante a interpretare questo tema. Nel 2014, un gruppo di organizzatori anonimi promosse un pop up chiamato Cene dei Condannati a Morte. Il one night show veniva offerto a 50 sterline (56 euro), e comprendeva cinque piatti, basati sulle ultime richieste di condannati a morte. (“Bella l’idea dell’ultima cena, senza la macabra esecuzione” pensavano con leggerezza gli organizzatori)

Il contraccolpo mediatico fu rapido e inflessibile e l’evento alla fine fu cancellato, dopo una ‘serie di pericolose minacce’ indirizzate alle persone legate all’evento. “L’evento Cene dei Condannati a Morte è stato creato per un pubblico non coinvolto e non sensibile dal concept,” questa una dichiarazione dei promoter. “E sembra che tanta gente non lo sia, dato che molti ci hanno supportato e hanno comprato i biglietti.”

Secondo Reutes, le uniche democrazie all’interno del G7 che ancora giustiziano i criminali condannati sono gli USA e il Giappone, e un sondaggio del 2015 spiega come l’80.3% dei cittadini giapponesi sia favorevole alla pena di morte. Questo potrebbe ben spiegare perché il gruppo che sta dietro al Ningen non ha dovuto affrontare le stesse critiche rivolte a gli organizzatori della Cena dei Condannati.

Credo che possiate godervi il pollo, le patatine e le fragole!

Questo articolo è apparso originariamente su Munchies US.

