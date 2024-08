Pop X si è messo a comporre musica per organo

Se conosci Pop X, sai che da Pop X puoi aspettarti di tutto. Chessò, una danza sguaiata su un tram in Finlandia. O una cover strappalacrime di De André, o una rilavorazione turbomatta degli Eiffel 65. Oppure, perché no, una bordata trance distortissima a cassa quasi dritta, o un roccheroll sintetico omicida-perverso.

Bene. Sappi che ora da Pop X aka Davide Panizza puoi aspettarti anche delle composizioni per organo. Qua sopra ce n’è una, la prima che pubblica. Si intitola “Cantata” ed è eseguita dall’organista di fama internazionale Simone Vebber, che di Davide è amico dai tempi in cui frequentarono il conservatorio assieme. È tutta sospesa e incalzante, e ascoltarla è come avere sul collo il fiato di un inseguitore che però quando ti raggiunge non ti infila un coltello tra le rotule ma ti prende per mano e ti fa fare la vuelta e roteare tutta la notte.

Qua sopra potete guardare il video di “Cantata”, registrato in Germania. Qua sotto, invece, potete leggere quello che Pop X e Simone ci hanno detto di questo loro nuovo progetto.

Noisey: Ok Simone, com’è che è successa questa cosa tra te e Pop X?

Simone Vebber: Lo scambio di idee, opinioni ed interessi fra me e Davide è un processo che ha avuto inizio a partire dal nostro primo incontro ai tempi del conservatorio e sta continuando da anni senza soluzione di continuità. I nostri rispettivi ambiti di studio (la musica elettronica per Davide e la musica per organo nel mio caso), nonostante possano sembrare apparentemente lontani, trovano svariati punti di contatto che posso dare luogo a riflessioni inedite ed estremamente interessanti. L’organo è lo strumento classico che più si avvicina ai moderni sintetizzatori, poiché permette all’organista di costruire il suono inserendo i registri (serie di canne con un determinato timbro). L’organista dunque ha un ampio margine di variabili nella creazione del suono, più o meno come un compositore di musica elettronica seduto davanti alla postazione digitale.

Davide, ci racconti un po’ com’è nata questa “Cantata”?

Pop X: Da un po’ nella mia mente mi è venuta voglia di riavvicinarmi alle note sul pentagramma e dopo un confronto con Simone mi sono messo a esplorare un territorio che in me è rimasto per molto tempo sommerso. Ho scritto così un pezzo per organo nello stile che più piace a me immaginando una musica che fosse in qualche modo spirituale, portatrice di uno spirito, di un futuro recente, esotica e trance.

Simone Vebber.

È la prima volta che lavorate assieme?

Simone Vebber: Il primo lavoro condiviso con Davide fu un brano composto a 4 mani su un testo biblico, “Il bacio di Giuda”, per voce recitante, organo e sintetizzatore (alla consolle elettronica davide, io all’organo) eseguito nel 2005 in un festival organistico. Fu un esperimento di grande successo, il pubblico era entusiasta ma allo stesso tempo sconcertato dal risultato della sovrapposizione di effetti sonori così particolari. Successivamente le occasioni di lavorare insieme sono state piuttosto rare poiché le nostre attività musicali si sono intensificate nei rispettivi settori in cui operiamo (lui in ambito performativo e pop, io nell’ambito concertistico classico).



Che cosa volete che questo progetto diventi?

Pop X: Spero che in un futuro nn troppo lontano potremo realizzare un concerto di musiche per organo scritte da Pop X ed eseguite da Simone Vebber.

Simone Vebber: Sentiamo il bisogno di fare qualcosa insieme, questo volta con l’intento di accostare non solo due generi musicali diversi ma due categorie di pubblico che talvolta le regole di mercato preferisco tenere a distanza di sicurezza, poiché risulta molto più semplice ed efficace vendere un prodotto ben determinato e dai contorni definiti. Io e Davide crediamo che i tempi siano maturi per far conoscere al vasto publico della musica pop Le suggestioni sofisticate e secolari della musica classica e del suono dell’organo.

Se volete, potete anche imparare “Sonata”. Davide ci ha infatti mandato lo spartito della melodia, che comincia alla battuta 49. Lo trovate qua sotto, mentre potete studiare gli accordi del brano cliccando su questo link.

