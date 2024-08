Se la tua città ha un nome legato al sesso, Pornhub ti fa un regalo

Pornhub ha dimostrato in un sacco di occasioni di volere bene ai suoi fan. Nel corso degli ultimi anni il sito di streaming ha lanciato corsi di educazione sessuale, spinto a fare più attività fisica e dimostrato di non ignorare nemmeno le mestruazioni.

L’ultima iniziativa si rivolge a un’altra sottocategoria di fan: tutte quelle persone che risiedono in località dai nomi più o meno sessuali.

Videos by VICE

Il progetto, chiamato Pornhub Premium Places, offrirà ai cittadini di Fort Dick (California), Cumbum (India) e Fucking (Austria), per dirne alcuni, un motivo per andare fieri dei loro indirizzi. Come? Regalando loro l’accesso a Pornhub Premium.

https://www.youtube.com/watch?v=-mVCsLW41Lk

“Non è un segreto che tanti apprezzino il porno e abbiano una certa familiarità col suo vocabolario,” si legge nell’articolo che annuncia Premium Places. “Quindi perché tutto questo imbarazzo con posti come Fucking, Rectum o Dildo? Per rimediare ad anni di prese in giro, Pornhub ha fatto di queste località dei #PremiumPlaces aventi diritto a ciò che di più caro abbiamo da offrire: libero accesso a tutti i contenuti di premium.”

Se vivete in una città dal nome sessualmente evocativo, andate su Pornhub, cercatela sulla mappa e richiedete l’account premium. Se non la trovate, potete sempre segnalarlo con l’hashtag #PremiumPlaces per far sì che la proposta venga presa in considerazione.

È una chiara trovata pubblicitaria, ma chi non vuole che a Condom, in Francia, abbiano un po’ di meritata felicità?