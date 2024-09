Pornhub mostrerà ai suoi 75 milioni di utenti quanto conta la net neutrality

“L’inferno non ha niente a che vedere con la furia di internet” ha detto Evan Greer, capo del gruppo Fight for the Future, a Motherboard ad Aprile. Dovremmo tutti pensare a come sfruttare questa furia, a partire dalle grandi masse che hanno accesso ai porno.

Pornhub ha annunciato oggi che il 12 luglio si unirà a una protesta organizzata da Fight for the Future, freepress e Demand Progress contro l’ultima minaccia all’internet libero. La protesta “Day of Action” si colloca cinque giorni prima della scadenza per la proposta di fare un passo indietro sulle tutele per la net neutrality negli USA.

