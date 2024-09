Pornhub mostrerà ai suoi 75 milioni di utenti quanto conta la net neutrality

“L’inferno non ha niente a che vedere con la furia di internet” ha detto Evan Greer, capo del gruppo Fight for the Future, a Motherboard ad Aprile. Dovremmo tutti pensare a come sfruttare questa furia, a partire dalle grandi masse che hanno accesso ai porno.

Pornhub ha annunciato oggi che il 12 luglio si unirà a una protesta organizzata da Fight for the Future, freepress e Demand Progress contro l’ultima minaccia all’internet libero. La protesta “Day of Action” si colloca cinque giorni prima della scadenza per la proposta di fare un passo indietro sulle tutele per la net neutrality negli USA.

La proposta fa parte dell’attacco alla net neutrality del capo del Commissione Federale della Comunicazione Ajit Pai, che renderebbe più facile ai fornitori di servizi Internet aggirare i limiti legali del FCC. In particolare, potrebbe eliminare la classificazione della banda larga come servizio di telecomunicazioni, una decisione adottata nel 2015 per garantire maggiore protezione all’internet libero.

Se la net neutrality non fosse esistita 10 anni fa, il destino di Pornhub sarebbe stato nelle mani delle compagnie che gestiscono internet, mi ha detto Corey Price, vice presidente di Pornhub, via mail. “Senza neutralità, queste compagnie avrebbero un potere sproporzionato nel gestire il mercato dei siti web.” Aziende come Verizon, Comcast and AT&T sarebbero libere di “rallentare” alcuni siti, e forzare le persone a pagare.

Pornhub si aggiunge alle oltre 60 compagnie che partecipano alla protesta, tra cui Amazon, Github, Kickstarter, Reddit, e Imgur. Il “Day of Action” sarà simile alla SOPA blackout protest che ha avuto luogo nel 2012 o allo slowdown day del 2014, che hanno costretto gli utenti del sito a prestare attenzione a messaggi o interferenze. Pornhub è tra i 20 siti più visitati degli USA (Amazon e Reddit sono entrambi nella top five) e, secondo quanto riportato da Pornhub stesso, il sito conta 75 millioni di utenti al giorno — di cui molti probabilmente nemmeno sono a conoscenza della battaglia per la neutralità della rete.

Stando a Price, Porhnub non ha in programma di veicolare dei messaggi specifici, ma sta considerando di incorporare un’icona di caricamento che enfatizzi il fatto che il sito potrebbe essere reso più lento. Iniziate a inspirare ed espirare in prospettiva del giorno della protesta.

“Nell’industria del porno non c’è mai nessuno che grida ‘più lento, più lento, più lento,” ha detto. “Siamo molto più abituati al ‘più veloce, più veloce, più veloce’.” Qui a Pornhub vogliamo che le cose restino così.”