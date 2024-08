Pornhub ti regala video gratis durante le mestruazioni

Tra le questioni che dividono la popolazione, quella dal sesso durante le mestruazioni si attesta seconda forse solo all’imperituro dilemma tra arancino e arancina. Qualunque veloce sondaggio tra amiche da mettere in apertura a un articolo risulterà in un pari merito: chi lo fa decanta i benefici dei ribaltamenti ormonali che avvengono in quel periodo del mese; chi non lo fa non ama la vista di una piscina del proprio sangue oppure sta troppo male per ricordarsi che l’apparato riproduttore femminile può dare anche delle gioie. E i dati raccolti da Pornhub rispecchiano questa divisione: per il 51 percento delle intervistate il sesso + mestruazioni è no, per il 49 percento è sì.

Da un anno circa, sempre Pornhub ha deciso di dedicare uno spazio proprio all’educazione sessuale, creando il Sexual Wellnes Center e mettendo alcuni esperti a disposizione degli utenti—esperti veri che non vedono niente di male nell’essere associati a Pornhub e rispondere alle domande della gente che forse guarda Pornhub, a differenza della tua prof. di italiano che aveva fatto un corso di aggiornamento per spiegarti come infilare un preservativo.

E proprio nell’ambito di questa svolta di Pornhub rientra il progetto F*ck Your Period, che vuole fare luce sui benefici dell’orgasmo durante il ciclo mestruale. “È la prima campagna dedicata completamente alle donne, e tratta un argomento su cui spesso i brand nicchiano,” spiega Alexandra Klein, brand manager di Pornhub. “Ma è un tema di cui le donne parlano tranquillamente, ci scherzano anche. Pornhub vuole rompere i tabù.”

https://www.youtube.com/watch?v=W54X5Nf56nw

Per quanto riguarda i benefici, come viene spiegato nel video qui sopra, gli studi dimostrano che l’orgasmo può alleviare i dolori uterini rilasciando dopamina e ossitocina, due antidolorifici naturali; e può anche ridurre la durata delle mestruazioni stesse (!).

In aggiunta a ciò, Pornhub mette a disposizione delle donne che si registrano alla piattaforma F*ck Your Period l’accesso gratuito ai suoi video HD, di streaming on demand e Pornhub Premium per la durata delle mestruazioni—e se i dati hanno ragione, ci sarà una bella impennata di porno lesbo. Basta rispondere a qualche semplice domanda, e poi il sistema calcola da solo l’appuntamento successivo, per tre mesi. Utilissimo anche per tenere un calendario non fallimentare del proprio ciclo.

