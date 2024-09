Pornhub vuole portarti a lezione di sesso

Che sia stato in un giornaletto porno o su internet, molti di noi hanno incontrato immagini di persone che univano le proprie parti sessuali anche prima di sapere esattamente cosa fosse il sesso. Il porno può essere una cosa meravigliosa, ma a ripensarci non è il massimo per imparare cosa sia il sesso, e può riempirti la testa di idee e canoni un po’ irrealistici.



Inoltre, le scuole non danno una vera alternativa. Tra l’educazione sessuale offerta, terribilmente retrograda, e la piccola, ma forte, minoranza di persone che ne denunciano i pericoli, forse è il momento di ricorrere a fonti di conoscenza alternative.

Videos by VICE

Pornhub sta cercando di diventare non solo il punto di riferimento per la masturbazione, ma anche per imparare tutto sulla masturbazione. Questa settimana, il sito porno ha lanciato il Sexual Wellness Center, un vertical gratuito che vuole essere “una risorsa online che fornisce ai lettori informazioni e consigli sulla sessualità, la salute, e le relazioni.” Pornhub ha anche pubblicato un video per spiegare la nuova iniziativa.

In testa al sito ci sarà la dottoressa Laurie Betito, che potete vedere nel video. Betito è una psicologa specializzata in sessuologia, ed è presidentessa del Sexual Health Network of Quebec ed ex presidentessa del Canadian Sex Research Forum.

“Mi sono accorta che non importa quali siano il background e i desideri di una persona, l’educazione sessuale—mentale, fisica, emotiva, e spirituale—ha un ruolo fondamentale nella nostra società,” ha detto in un comunicato stampa. “È sempre stato un mio sogno quello di educare e informare le persone di tutto il mondo.”

Il sito è uno spazio per argomenti che probabilmente nessuno discuterà mai a lezione a scuola, per esempio, “Ora non hai scuse per evitare il sesso durante il ciclo mestruale” e “Posizioni top per sesso lesbo“. Ci sono anche interviste e forum sul consenso e le MST.

Per essere un sito che ha “pornhub” nell’URL, devo ammettere che è safe for work, quindi magari dopo che avete fatto un giro sul Pornhub classico dateci un occhio, e cercate di imparare come funziona il sesso vero. Perché il porno può essere un cattivo maestro.

Segui Mack Lamoureux su Twitter.