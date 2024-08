Il ‘porno immobiliare’ sta andando fortissimo

C’è un termine inglese che definisce l’attività di passare ore e ore a navigare su siti di immobili in affitto o in vendita a fantasticare di trasferirsi in una casa che non ci si può permettere in un posto inaccessibile per una persona del tuo ISEE: real estate porn—sarebbe a dire, porno immobiliare. Questa pratica autoerotica è cresciuta in popolarità negli ultimi anni, sospinta da venti di pandemia che hanno costretto le persone ad abbandonare (anche se in molti casi solo mentalmente) i propri monolocali all’inseguimento di sogni di proprietà con terrazzo e posto auto.

Ma non è di questo che parliamo: esiste letteralmente la pornografia a tema immobiliare, e sta anche diventando sempre più seguita.

Videos by VICE

È un genere che ha due scenari-tipo: quello in cui una persona è in affitto e l’altra ha il controllo della sua situazione (proprietari di casa o property manager), giocando con una dinamica di potere esplicita. Il porno ha sempre avuto la tendenza a parodiare i tabù sociali e, con la speculazione immobiliare alle stelle e le sue conseguenze su chi affitta casa, l’argomento calza alla grande. L’altro scenario riguarda una dinamica di potere più sottile e sfaccettata: quella tra un agente immobiliare e un potenziale acquirente.

Ad accrescere il fascino di tutto questo c’è lo sfondo di questi video: case da sogno (vere e finte) che gran parte degli spettatori non potrà mai permettersi ma che adora rimirare comunque.

Visto lo stato attuale del mercato immobiliare—e cioè che chiunque non abbia un patrimonio considerevole o una famiglia ricca alle spalle sembra escluso dalla possibilità di possedere mai una casa di proprietà—viene la tentazione di pensare che si tratti di un nuovo trend pornografico. Ma non lo è. Anche se il porno è spesso un riflesso dello spirito del tempo, certe storie sono sempreverdi.

Nel porno del 1980 Talk Dirty to Me (Femmine scatenate), un’agente immobiliare sta accompagnando un potenziale acquirente a vedere una casa e cerca di sedurlo.

“Senti questo tappeto, Robert. È sexy, così soffice,” dice l’agente all’uomo, sposato, in cerca di una casa nuova. “È un bel tappeto,” risponde interdetto il compratore, mentre lei gli mostra il suo, di “tappeto”. “Perché non firmi queste carte così le togliamo di mezzo e possiamo divertirci?” lo tartassa lei. (Spoiler: la strategia non funziona su Robert, ma ha effetto su un guardone che la avvicina dopo che è stata rifiutata.)

Il film del 1979 800 Fantasy Lane parla di uomini arrapati che si infiltrano in un’agenzia immobiliare di Hollywood con agenti sexy; durante una visita alla villa all’indirizzo del titolo si scatena un’orgia che copre ogni angolo della proprietà.

Lo studio di produzione Property Sex ha esplorato ogni possibile combinazione, dinamica e trama immaginabile all’interno di questi confini e domina il genere ormai da anni—quasi dalla sua nascita nel 2016.

Una delle fondatrici di Property Sex, che si fa chiamare Kalli, mi ha raccontato che lei e il suo compagno lavoravano nell’industria dell’intrattenimento per adulti da 17 anni quando lei ha avuto l’idea di fondare un sito dedicato esclusivamente alla fantasia di agenti con clienti.

“Quale stronzo fortunato/pazzo/pervertito affitta casa propria per un film porno? Cosa dicono i vicini? Come puliscono quel divano?”

“Non esisteva nulla di nemmeno lontanamente somigliante,” mi ha detto. “C’erano così tante nicchie che erano già state spremute fino all’esaurimento. E io ho pensato che una fantasia molto amata ma che non è ancora stata sfruttata a dovere era quella di agenti che fanno sesso con i clienti.” C’era qualche scena qua e là che esplorava questo concetto, ha ammesso, ma mancava uno studio interamente dedicato. “Ho pensato che sarebbe stata una buona idea fare un sito tutto così: cliente e agente immobiliare, più qualche altra scena tra padroni di casa e inquilini per variare un po’.”

Il sito è diventato immediatamente popolarissimo, ricorda Kalli. Era nella top tre dei più cercati su Pornhub (al momento è un canale Pornhub partner, con quasi due miliardi di visualizzazioni e 1,8 milioni di iscritti) e compariva regolarmente tra i più visti.

Ciò che rende questo genere accattivante, secondo Kalli, è l’irrealizzabilità. “Penso che tante persone abbiano questa idea in testa quando incontrano un’agente immobiliare sexy, ma sai, ovviamente, il 99 percento delle volte non succede niente,” riflette. “È la stessa cosa del classico porno con l’idraulico che va a casa della donna sola, le sistema le tubature, poi qualcosa d’altro si rompe… Qualcosa del genere, ma con l’agente immobiliare.”

Aubree Valentine durante una scena di Property Sex. Immagine concessa da Property Sex

“L’agente immobiliare è praticamente una figura mitica nella cultura pop e nelle leggende di quartiere: spesso è una bella donna, forse un po’ matura (tipo cougar) e appariscente,” spiega l’esperta di porno e autrice di Alice in Pornoland Laura Helen Marks. “Essendo inglese, quando mi sono trasferita negli Stati Uniti sono rimasta davvero stranita e affascinata vedendo i cartelloni pubblicitari delle agenzie immobiliari, con quei volti di donna giganti photoshoppati, con trucco e capelli esagerati. Era come se la donna stessa fosse in vendita. È un lavoro che richiede un certo livello di performance, per fare in modo di colpire positivamente il cliente.”

La relazione tra agente e potenziale compratore implica già una certa pratica di flirt che deriva naturalmente da questi ruoli. Nessuno dei due vuole lasciare il potere all’altro; hanno bisogno l’uno dell’altra, con l’attrattiva aggiuntiva del ruolo della donna che è tipicamente più di comando. “Questi ruoli sono spesso posizioni di potere per le donne, specialmente per l’aspetto economico, ma anche per la capacità di vendita e di interpretare un certo personaggio,” dice Marks. “La complessità sta in quella delicata dinamica di dare-e-avere—il venditore ha bisogno che il compratore compri, ma il compratore ha bisogno della guida del venditore che ha il potere di farlo accedere o meno alla proprietà.”

Le scene di Property Sex in sé tendono verso uno stile più amatoriale, in prima persona. Per le scene compratore/agente, si tratta spesso del compratore che ha portato di nascosto una telecamera alla visita o filma con la scusa di tenere la testimonianza della casa—e da lì le cose si fanno inevitabilmente più interessanti. “In stile reality, sai, tipo una persona che filma con una telecamera da pochi soldi o cose del genere,” spiega Kalli.

Nelle scene tra padrone di casa e inquilino, a differenza della relazione più equa tra agente e cliente, chi ha il controllo è lampante. “Le dinamiche di potere sembrano molto più semplici, nel senso che il padrone di casa ha il controllo e l’inquilino o inquilina è impotente e in certi casi ha bisogno di aiuto,” rileva Marks. “Non è del tutto vero—l’inquilino paga il mutuo del padrone di casa, dopotutto—ma il modo in cui è percepito questo rapporto è che il padrone di casa è nella posizione di potere.”

Molti generi pornografici si basano su questa dinamica. I porno polizieschi lo fanno; quelli del tipo casting couch pure. E come in tutti questi, gli scenari che il porno racconta sono molto più seri se succedono nella realtà: non molto tempo fa, una inquilina ha fatto causa al padrone di casa per aver tentato di includere nel contratto una clausola che l’avrebbe obbligata a fare sesso con il property manager.

Marks potrebbe inventare vari modi per invertire questa dinamica in un porno, dal diritto di usucapione ai lavori di manutenzione, ma gran parte della pornografia si basa sulla più tipica delle dinamiche di potere.

“Penso che siccome gli inquilini si sentono così impotenti (non sei proprietario di nulla, il padrone di casa ha la chiave e può entrare quando vuole, scrive il contratto, decide il prezzo, ha il coltello dalla parte del manico in una società piagata dalla crisi degli alloggi, spesso infrange le norme e non paga le conseguenze) il porno tende a rappresentarlo in questo modo,” ha detto Marks.

Per gli spettatori, il voyeurismo implicato dal porno immobiliare è pluridimensionale: c’è la fantasia di seduzione che si verifica, ma c’è anche il fascino del set. I fan del porno passano ore a guardare film e a notare gli sfondi e i set, cercando di capire dove vengono girati. The Rialto Report, un podcast sulla “epoca d’oro” del porno, ha dedicato una serie alle location e le case più famose del porno.

“È interessante che, quando il porno ha abbandonato la narrazione tradizionale e si è dedicato completamente al metodo gonzo, l’attenzione per le proprietà usate è parsa intensificarsi,” dice Marks. “Penso che una parte di questa attenzione si poggi sulla domanda: ‘Chi è il proprietario di questa casa?’ In altri termini: ‘Quale stronzo fortunato/folle affitta casa propria per un film porno? Cosa dicono i vicini? Come puliscono quel divano?’”

Queste domande hanno procurato alcuni problemi ad alcuni filmmaker. Nel 2018, è stata ritirata un’offerta per una villa da diversi milioni di dollari nella Paradise Valley in Arizona (dove si trova una scena porno piuttosto attiva) a causa del fatto che erano stati girati dei video porno al suo interno. “Non posso preparare la cena del Ringraziamento su una cucina dove una pornostar si è appoggiata,” il compratore spaventato ha detto al telegiornale AZ Central.

Sempre nel 2018, una donna ha fatto causa a un produttore di pornografia accusandolo di aver usato la sua casa in affitto a Martha’s Vineyard per almeno 24 set pornografici senza il suo consenso.

Trovare un posto dove girare è sempre stato un problema che ha dato filo da torcere ai producer. Anni fa, Airbnb era un’opzione, ma la pratica è molto meno comune oggigiorno, e sono anni che comunità di sex worker accusano la piattaforma di discriminarle, anche se non usano le case per filmare contenuti. Nel 2012, la contea di Los Angeles ha messo in atto nuove leggi per chi realizza film per adulti che richiedono l’uso di profilattici in ogni scena di penetrazione, oltre a permessi e pagamenti più alti per gli attori; i produttori, così, hanno lasciato la città del cinema e hanno riaperto bottega nelle contee circostanti, nonostante richiedano permessi più costosi per filmare.

“Quando costringi l’industria a spostarsi da un’infrastruttura ben attrezzata come quella della Valley, dotata non soltanto di studi tradizionali ma anche di un grande numero di case facilmente affittabili dove girare film per adulti è permesso e, anzi, incoraggiato, e la spingi ai margini, in aree e location dove le persone non si aspettano che vengano girati film per adulti, vedrai quell’industria cominciare a nascondersi nell’underground,” ha detto un portavoce della Free Speech Coalition nel 2016, dopo che un produttore è stato sorpreso a girare un video in un Airbnb. “E ogni volta che i lavoratori vengono spinti a nascondersi, il loro lavoro diventa più pericoloso.”

Nel frattempo, altri proprietari immobiliari affittano spesso e volentieri a case di produzione porno per girare, in maniera simile a come le produzioni Hollywoodiane affittano residenze private per i loro lavori. Il prezzo può arrivare a diverse migliaia di dollari al giorno—mica male, considerato che devi solo lasciare la casa vuota per una giornata.

Anche se il real estate porn è un genere ormai classico che risale all’epoca d’oro dell’industria, il fatto che continui a essere così popolare ci dice qualcosa sul nostro rapporto con questo particolare pezzo di sogno borghese. “Penso abbia perfettamente senso che questo tema sia diventato più seguito oggi considerati i cambiamenti nel mercato dovuti al COVID e gli affitti a breve termine,” ragiona Marks. “Io stessa ho passato un sacco di tempo in lockdown a guardare proprietà… Ma ciò che rende questo tema sempreverde resta la dinamica di potere alla base.”