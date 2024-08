Portare dei preservativi in borsa non fa di me una ragazza facile

Questo post è stato realizzato in collaborazione con Durex.

Volevo solo essere attenta, e invece la mia prima esperienza sessuale si è rivelata un disastro. Mi spiego meglio: ho perso la verginità a 17 anni. Ero—e sono tutt’ora, grazie mamma e papà—una ragazza molto cara e obbediente. Consapevole dei rischi di gravidanze indesiderate e MST, ho sempre ascoltato i consigli delle persone più esperte di me, e dal giorno in cui mi sono sentita “pronta a farlo” mi sono sempre portata dietro tutto il necessario. In altre parole, insieme ai soldi per divertirmi, in borsa tenevo sempre anche un preservativo. Anche se ero certa di non essere l’unica, mi sentivo una persona particolarmente responsabile e pronta a entrare nel mondo degli adulti che fanno sesso (sicuro). A quanto pare però questo spirito di consapevolezza e maturità non era compreso da tutti.

Peter—chiamiamolo così, e non perché non ricordo più il nome, dato che purtroppo me lo ricordo eccome—ed io ci eravamo conosciuti a un concerto degli MGMT. Era un po’ più grande di me, e viveva a casa di un suo amico. Spinta dall’atmosfera della serata, a fine concerto avevo lasciato gli amici per seguirlo in quello che, ero convinta, sarebbe stato il momento più bello della mia vita (sì, lo so, è un’esagerazione, ma a 17 anni le prospettive non sono così sul lungo termine).



Peter era interessante, la casa era bella, e dopo qualche birra avevamo iniziato a baciarci. Dopo aver passato in rassegna tutti i consigli, i film e le pubblicità progresso sulla “prima volta”,però, avevo deciso di interromperlo. Mi aspettavo che sarebbe stato lui a prendere l’iniziativa—del resto era più grande, ed era l’uomo, qualunque cosa voglia dire questa frase—ma siccome non era successo, avevo cercato di agire nel modo più naturale possibile e mi ero diretta verso la borsa. Quando gli avevo timidamente spiegato che stavo per prendere il preservativo, Peter era scoppiato in una risata sarcastica e aveva detto “Non mi aspettavo fossi una zoccola!” Testuali parole, perché ovviamente oltre al suo nome ricordo perfettamente anche queste. Mi ero sentita gelare il sangue, scossa da un brivido che non mi avrebbe abbandonata per il resto della serata. Gli avevo comunque portato il preservativo, e lui lo aveva messo senza problemi, ma mentre facevamo sesso non potevo fare a meno di pensare a quella parola: “Zoccola”. Cosa mi rendeva una zoccola, di preciso? E perché mi sentivo così stupida?



Oggi impariamo fin da giovanissimi dei rischi del sesso non protetto. Da prima ancora che iniziamo effettivamente a fare sesso, ci viene detto che bisogna essere responsabili, cauti e attenti… tutto, avevo scoperto sulla mia pelle, per passare per una facile. Così, da quella sera, tormentata e angosciata dall’uscita di Peter, avevo deciso che non avrei mai più portato con me un preservativo. Il sesso mi era piaciuto, anche se come ogni prima volta avevo provato un po’ di imbarazzo. E non mi andava di certo di rincarare la dose facendomi dare della facile. Fortunatamente, col tempo ho cambiato idea.

La strada verso la redenzione è stata lunga e piena di rischi—lunga quanto può esserlo passare dai 17 ai vent’anni, con tutte le possibilità di fare sesso che ci sono in mezzo, e piena di rischi nella misura in cui scegli di non farti carico delle protezioni. Ho lasciato che a occuparsene fossero i ragazzi, ma le conclusioni si sono rivelate disastrose: a occhio e croce, solo un 20 percento di quelli con cui sono finita a letto ha messo il preservativo di sua spontanea volontà. E io, da vera stupida stavolta, ho lasciato che il restante 80 facesse di testa sua. Facevo semplicemente sesso. Tanto? Non lo so, ma abbastanza per dire che sono stata estremamente fortunata a non dover mai gestire MST o gravidanze indesiderate. Poi, il giorno in cui un’amica si è presa un herpes genitale, ho deciso che non avrei mai e poi mai voluto passarci direttamente. Era l’ora di affrontare la mia paura di passare per una facile—e di essere definita un’altra volta “zoccola”—ricominciando a portare i preservativi in borsa. Perché con l’esperienza sono arrivata alla conclusione che, a volte, può servirne anche più di uno. Datemi pure della facile, ma farlo vi renderebbe stupidi.



Foto via Unsplash.

E ho fatto bene a ricredermi, perché forse nel frattempo la mentalità maschile si era un tantino evoluta. O forse, semplicemente, non tutti erano stronzi come Peter. Al contrario del suo caso, ho dimenticato il nome del ragazzo che mi ha fatta sentire di nuovo bene. So che è un meccanismo profondamente ingiusto, ma in fondo anche questo ci dice qualcosa del funzionamento della nostra psiche.



Ricordo però che quella sera mi sono sentita meglio con me stessa. Era la prima volta dopo tre anni che in borsa avevo dei preservativi, ed ero preparata. Col tempo ero diventata un po’ più sicura di me stessa, delle mie decisioni e della consapevolezza dei rischi del sesso non protetto. Diciamo che la mia amica aveva annullato tutto il mio entusiasmo per il sesso senza preservativi al primo appuntamento—entusiasmo non è la parola giusta, ma mi ero abituata a quell’eventualità. Quella sera con Paul (chiamiamolo così, mi piacciono i Beatles) siamo finiti in camera mia—una camera mediocre in una casa mediocre con una coinquilina mediocre—e quando ho immaginato che non avrebbe tirato fuori un preservativo di sua iniziativa, ho deciso di prendere in mano la situazione. Quando mi sono liberata dal suo abbraccio mi ha chiesto dove stessi andando. “A prendere un preservativo…” “Oh, ce l’ho qui se vogliamo far prima.” Come, non solo non aveva battuto ciglio di fronte alla mia iniziativa, ma ne aveva lui stesso uno ed era pronto a usarlo? Dopo aver fatto sesso, e con la mia ritrovata sicurezza—e forse anche un po’ di alcol in corpo—gli ho raccontato della mia storia coi preservativi. Doveva essere un ragazzo particolarmente caro e a posto, perché mi ha ascoltato pazientemente e, riferendosi a Peter, ha concluso con un, “Che poveretto, quello.” Sì, Peter era effettivamente un poveretto, e anche se l’avevo sentito definire così da tante amiche a cui avevo raccontato la storia, è stato piuttosto soddisfacente sentirlo dire in quel contesto. Un contesto in cui, temevo, anche Paul avrebbe potuto darmi della facile.

Da allora, e coi preservativi sempre in borsa, non sono mai più stata definita una zoccola, ma in più di un’occasione il mio spirito di iniziativa è stato premiato con dei complimenti—nella misura in cui “sexy” è un complimento in casi come questo, s’intende. Ad alcuni potrà sembrare un po’ da ragazza facile, ma almeno sono una ragazza facile sicura e consapevole. E ne vado anche piuttosto fiera.

