Ritratti dal mercatino delle pulci più malmesso di Praga

“Il più grande mercato delle pulci di tutta la Repubblica Ceca e d’Europa”; “un terreno di più di 12 ettari”; “quello che avreste sempre voluto comprare o vendere, tutto in un unico posto.”



Queste sono solo alcune delle parole gridate per attirare l’attenzione dei passanti al Kolbenova, il mercato delle pulci di Praga, dove si può comprare di tutto, da uno schifoso flipper a un copertone semi distrutto. Il nostro fotografo Léo Malek ci va spesso, ma invece di scattare foto alla merce—e quindi di fornire l’ennesimo contributo inutile da aggiungere alla lunga lista delle foto di roba vecchia—ha usato la sua macchina fotografica per immortalare le meravigliose persone che lì ci lavorano e vendono le cose.



“Kolbenova si può raggiungere facilmente con la metropolitana: è a soli 25 minuti dal centro. Ogni sabato e ogni domenica mattina ci trovi il mercatino più grande di tutta Europa, o almeno così c’è scritto sul sito. Entrare in questo paradiso costa solo 20 corone. Dopodiché è semplice, basta passeggiare tra la polvere o il fango (a seconda del tempo) per trovare qualsiasi tipo di tesoro, dall’aspirapolvere al cibo scaduto, passando attraverso abiti e accessori d’epoca, dvd e riviste porno, sexy toy di seconda mano (usati pochissimo!), computer, telefoni, biciclette, senza tralasciare le armi di autodifesa come balestre, taser o fucili.”