Questo sito mostra i posti migliori dove andare in camporella

In spagnolo, un “picadero” è qualunque luogo pubblico frequentato da coppie che vogliono fare sesso, o perché a casa non hanno la privacy adatta, o perché vogliono vivacizzare le loro vite sessuali. È pensando a questo che nel 2009 lo sviluppatore spagnolo Josean, 43 anni, ha lanciato Mispicaderos.

Da allora, tramite le recensioni e i consigli degli utenti, la piattaforma ha raccolto circa 12mila picaderos in tutta la Spagna. La ricerca può essere fatta per location, orientamento sessuale, privacy, modalità di trasporto e capienza (fino a 20 persone).

Il sito offre tutte le opzioni immaginabili—da parcheggi pittoreschi e isolati a B&B sul ciglio della strada e bagni dei centri commerciali. Dietro assicurazione che avremmo usato uno pseudonimo, Josean mi ha raccontato tutto del suo sito, dalla mission al motivo per cui gli amici lo considerano un esperto.

NOTA: il sito ha anche una versione italiana, a dire il vero non ottimamente localizzata e infinitamente meno ricca, che risponde al nome di Trovacamporella.

VICE: Ehi Josean. Come ti è venuta questa idea?

Josean: Ho notato che non c’erano siti che offrivano nuovi posti interessanti per fare sesso. Sono un web designer, quindi mi sono messo all’opera. All’inizio erano i miei amici che suggerivano posti e lasciavano recensioni, ma il sito ha preso presto piede e molti utenti hanno cominciato a mandare i loro posti preferiti. Il primo picadero sulla mappa era uno già noto, su una strada che porta alla catena montuosa dell’Artxanda, vicino a Bilbao. Se la percorri in macchina, a volte, ci vedi file di macchine con dentro coppie che fanno le loro cose.

Qual è il tuo obiettivo?

Creare uno strumento tramite cui le persone possano condividere i loro posti preferiti. Prima del lancio del mio sito, nel 2009, le coppie spagnole dovevano basarsi sul passaparola.



Il sex shop Cine X, luogo di incontro di molte coppie a Barcellona.

Ci sono segnalazioni di aeroporti, centri commerciali e praticamente ogni luogo in cui esista un minimo di privacy.

Non mi sciocca più niente di quello che propone la gente. Ho imparato che se un edificio ha un bagno o un camerino, qualcuno ci ha fatto sesso dentro.



A parte gli adolescenti che sgattaiolano fuori casa per fare sesso, chi è il tuo pubblico?

Penso che ci siano tre ragioni principali per andare in camporella: non hai una casa tua, stai tradendo qualcuno, sei in cerca di qualcosa di particolare.



Qual è il posto più strano che ti è stato suggerito finora?

La maggior parte sono posti che puoi immaginarti, musei, bagni e cimiteri. Ma quando so che è un fake—per esempio quando la gente dice ‘la casa del tale politico’—elimino sempre il post. L’unica nota minacciosa l’ho ricevuta da un monastero: mi chiedevano di togliere il posto dalla lista dei picaderos o mi avrebbero denunciato. Ovviamente l’ho rimosso, perché non lo faccio per fare incazzare la gente. Ma non riesco a smettere di chiedermi chi di loro l’abbia scoperto e cosa ci facesse su un sito per camporelle.

L’altro giorno la mia ragazza ed io abbiamo trovato un posto bellissimo. Era dentro un sex shop che aveva una stanza proprio per coppie. Pochi minuti dopo che avevamo cominciato a fare sesso, sono arrivate altre persone e si sono messe a farlo anche loro, proprio accanto a noi.

Che ne pensano i tuoi amici di tutto questo?

Anche se preferisco tenerlo un po’ segreto, i miei amici lo sanno. Ci sono persone che mi scrivono per lamentarsi che non ci sono posti buoni nella loro zona, come se fosse una mia responsabilità. Quando succede, li incoraggio a trovarne loro e condividerli sul sito.

Ho notato che hai cominciato a espandere la tua opera anche ad altri paesi.

La risposta che ho ricevuto in Spagna è stata fenomenale—ci arrivano in media tre-quattro suggerimenti al giorno, e sono quasi tutti ben fatti e ricercati. Quindi ho pensato che sarebbe stato facile esportare la cosa perché la gente scopa ovunque, no? Invece ha funzionato davvero solo in Portogallo e Sud America. Penso che funzioni in Sud America perché lì è più normale che gli alberghi ti facciano pagare a ore.

Ok, magari non ti consideri un esperto di sesso, ma sei il più esperto di camporelle in tutta la Spagna?

No. Prima di potermi chiamare un esperto dovrò poter dire di avere personalmente visitato molti dei luoghi suggeriti sul sito. E considerato che ne abbiamo circa 12mila, sarà una bella sfida.