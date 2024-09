[Premiere] Il nuovo video di Populous è un viaggio psichedelico animato

La città di Lisbona è conosciuta per le sue facciate piene di piastrelle colorate , molte delle quali sono state prodotte nell’Ottocento. In un nuovo video musicale animato, realizato dall’illustratore Emanuele Kabu per la canzone del producer italiano Populous, “Azulejos,” le facciate decorate di Lisbona sono fonte d’ispirazione per creare una serie di linee che si muovono, pattern e altre forme geometriche. Come tutti i pezzi del nuovo album di Populous, il video è una lettera d’amore a Lisbona, luogo in cui è stato prodotto.

Kabu, che ha animato dei video, tra gli altri, per Little Dragon ed Helio Sequence, ha detto a Creators che il video di “Azulejos” è stato pensato dopo una lunga conversazione con Populous, a.k.a., Andrea Mangia. Entrambi amano le strade, i colori e la magica atmosfera che permea i corridoi della città.

Videos by VICE

“Dopo aver scartato qualche idea, abbiamo concordato che il video dovesse rappresentare un tour nel cuore di Lisbona, che iniziava dall’oceano e passava per le mura di azulejos, con colori brillanti e tram diagonali e un ritorno finale all’acqua,” spiega Kabu. “L’ispirazione per alcuni degli elementi, come porte e muri e piastrelle con scritto ‘Bom dia,’ deriva da foto scattate da Andrea stesso.”

Kabu ha creato le animazioni in Adobe Flash, e poi le ha editate in After Effects. Infine ha applicato diverse texture usando i pattern disegnati su carta.

“Il video è un tributo a una serie di corti che mi hanno ispirato quando ho incominciato a lavorare nell’animazione,” ha aggiunto. “Tango di Zbigniew Rybczyński per l’uso dei loop e ‘Star Guitar’ dei Chemical Brothers, diretto da Michel Gondry, per il bellissimo sincrono tra la musica e le immagini in movimento.”

Puoi comprare il singolo qui, e preordinare l’album qui.

Andate qui per vedere altri lavori di Emanuele Kabu.