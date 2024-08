Prendi esempio da questo robot umanoide che fa addominali e flessioni

Certe persone provano uno strano senso di soddisfazione nel guardare robot fallire. D’altro canto, c’è un terrore esistenziale nel notare come i robot stiano diventando un po’ troppo simili agli esseri umani. Prendete questo robot umanoide sviluppato all’Università di Tokyo, che mostra come pompa i muscoli:

C’è qualcosa di veramente inquietante in questo androide dall’espressione placida che macina addominali e flessioni, ma le possibilità che questa tecnologia crea sono in realtà di grande ispirazione. I robot umanoidi tradizionali sono stati sviluppati per un sacco di priorità differenti, ma per questa ricerca, gli ingegneri Yuki Asano, Kei Okada e Masayuki Inaba volevano progettare robot che potessero imitare i movimenti fisici umani in modo più accurato.

La cosa ha richiesto il design di una struttura scheletrica, giunture, muscoli, proporzioni fisiche e persino una sorta di sistema nervoso centrale analogo in qualche modo a quello di un essere umano. Hanno finito per creare due esemplari, che hanno chiamato Kenshiro e Kengoro, stando allo studio pubblicato di recente su Science Robotics.

Con questo modello più corretto biologicamente, i ricercatori sono riusciti a far fare movimenti agli androidi mai visti prima. Credono inoltre che questa ricerca possa avere degli usi significativi nel mondo reale, come aiutare a costruire protesi migliori fino a permettere una migliore conoscenza dello stesso corpo umano.

Con questa consapevolezza, gli allenamenti di Kenshiro e Kengoro appaiano un po’ meno minacciosi. A prescindere, non ho esattamente voglia di fare una gara di sguardi con questo:

