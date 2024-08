Abbiamo chiesto a un medico se il preservativo riduce davvero la sensibilità

Non c’è arte nell’infilarsi un preservativo. Prima devi frugare nel cassetto per trovarne uno. Poi passi lunghissimi secondi a smanacciare nel buio prima di arrenderti e accendere l’abat-jour, col sorriso imbarazzato e le sopracciglia alzate, mentre l’altra persona fa finta di non stare aspettando pazientemente il completamento dell’operazione.

Ma non c’è bisogno di ricordarti che si tratta dell’unico contraccettivo in grado sia di impedire gravidanze indesiderate sia di proteggere dalle MST. Insomma: i condom non sono un gran divertimento, ma sono assolutamente necessari. Eppure tanti cercano ancora di evitarli con giustificazioni come: “non riesco a raggiungere l’orgasmo” o “non sento niente” oppure “non dà fastidio anche a te? Eh? EH?”

Videos by VICE

Ho telefonato al dott. Jeff Foster, specializzato in salute maschile, per scoprire come il partito anti-condom possa superare le barriere psicologiche e godersi dei rapporti sessuali migliori e più sicuri.

VICE: Dottore, veniamo al dunque. Se un paziente dice che gli è impossibile raggiungere l’orgasmo indossando un preservativo, che cosa fa?

Dott. Jeff Foster: Bisognerebbe capire se il problema è fisico o c’è una barriera psicologica. Ma direi che quasi tutti i problemi con i profilattici sembrano avere una base psicologica, non fisica.

Quali sono i potenziali problemi fisici con il preservativo?

C’è l’aspetto dell’aumento di calore a causa della frizione. In altri casi, i preservativi possono avere un effetto seccante che può provocare irritazioni in entrambi i partner. Tuttavia, nei nuovi profilattici non si riscontrano molto spesso questi problemi.

Quindi che i profilattici causino perdita di sensibilità è una leggenda?

Vent’anni fa i profilattici provocavano effettivamente una perdita di sensibilità e la colpa era del prodotto stesso. Lo strato di lattice era molto più spesso perché non c’era la tecnologia di oggi. Ora che la tecnologia è migliorata, non ci sono prove che questo avvenga ancora.

Se c’è troppo attrito, che cosa si può fare?

Si può usare un lubrificante a base d’acqua all’esterno e a volte anche sul pene prima di indossare il profilattico [senza però metterne troppo e rischiare che si sfili], cosa che ridurrà la frizione e la secchezza, ma potrebbe anche dare la sensazione di perdere un po’ di sensibilità.

Quali sono gli aspetti psicologici legati all’avversione al condom?

Visto che sono concepiti per prevenire le MST, l’associazione mentale con queste malattie per qualcuno rovina tutto il romanticismo.

Cosa ne pensa della pratica di farsi una sega in camicia per abituare il corpo alla sensazione del preservativo? Può aiutare?

Posso dire in tutta onestà che faccio questo lavoro da 15 anni e non ho mai sentito il termine medico “sega in camicia”.

Ah, scusi. Masturbarsi indossando un profilattico.

Be’, non è una cosa che trovi sui libri, ecco. Ma da un punto di vista pratico, il problema si presenterà quando ti troverai con un partner. Fare le prove non fa male e può aiutare con la destrezza nel maneggiarli e indossarli. Se passi dieci minuti a fare tentativi perché non riesci a infilarlo, potresti non riuscire a mantenere l’erezione molto a lungo e quando finalmente sarai pronto l’altra persona potrebbe essersi addormentata. È importante che il processo di applicazione del profilattico sia meno impegnativo possibile, così non viene visto come un ostacolo per il sesso. Una volta fatto questo, sei a posto.

Che consigli dà di solito ai pazienti che dicono di non sopportare i preservativi?

La prima cosa che faccio è consigliare di provare una marca diversa—di solito funziona. È per questo che ne producono così tanti. Devi provare finché non trovi quello che fa per te [ricordiamo che anche trovare quello della giusta misura è importante, e un dettaglio da non sottovalutare assolutamente].

@nanasbaah