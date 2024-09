Presto useremo l’entanglement quantistico per ricaricare lo smartphone

Da quando la fisica quantistica si è fatta largo nella comunità scientifica, quando gli esperimenti hanno cominciato a provare la sua veridicità e la sua incredibile potenzialità, si è cominciato a cercare di unificare questa controversa teoria della fisica con quelle già esistenti, al fine di ottenere una teoria che riesca a descrivere tutto l’universo per come lo conosciamo. Una teoria del tutto. Questo non è affatto facile, e già qui su Motherboard abbiamo parlato dello scontro tra fisica quantistica e relatività generale.

Se non si vuole frugare nel mondo relativistico possiamo anche fermarci alla fisica classica e parlare della termodinamica: in questi anni in cui la tecnologia sta raggiungendo la scala atomica (si parla già di motori a singolo atomo e frigoriferi composti da tre atomi) è necessario estendere lo studio delle trasformazioni di calore in lavoro e viceversa (appunto, la termodinamica) al mondo quantistico dove definire temperatura e lavoro non è proprio così semplice.

