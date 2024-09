Il prezzo vende più del sesso, ma perché?

Prima di tutto è importante ricordare che nella moda il prezzo non ha niente a che fare con la merce, né con il sistema produttivo e solo in parte con la scelta dei materiali. Questo è diventato più chiaro che mai con l’avvento dello streetwear di lusso, che ha fatto dell’arbitrarietà del posizionamento sul mercato un caposaldo del proprio successo. In sostanza, questi brand seguono la filosofia del ‘facciamo quello che ci pare e vendiamo pure’.

Ora, senza tirare in ballo roba troppo noiosa, la scelta del prezzo è una cosa che sta a metà tra quello che Marx definiva ‘feticismo della merce’ (che è anche uno statement intrigante che Raf Simons potrebbe spalmare sulla prossima Spring Summer) e la combinazione di variabili controllabili alla base di tutto quel carrozzone che è il marketing di Philip Kolter, ovvero il marketing mix. Sarebbe bellissimo se questa cosa prendesse il nome di ‘Marx-eting’, ma pare nessuno ci abbia ancora pensato.

Un’altra distinzione necessaria è quella tra moda e abbigliamento, ossia tra abiti che servono per raccontare se stessi dal punto di vista sociale, economico e culturale all’interno di un gruppo e abiti che servono a stare freschi d’estate e caldi in inverno.

