Questa vignetta del 1921 è il primo meme della storia?

Le persone cambiano? L’umanità si evolve? Una vignetta scoperta in una copia del 1921 di The Judge, il giornale satirico dell’università dell’Iowa, sembra rispondere a questa domanda suggerendo che in fatto di umorismo i nostri gusti non sono affatto cambiati.

Sembra infatti trattarsi del primo uso attestato del meme “What You Think You Look Like vs. What You Actually Look Like.” È anche molto simile al meme “Expectation vs Reality” esploso dopo il successo del film del 2009 (500) giorni insieme. Il format ha poi proliferato sotto forma di vignette, macro e video su YouTube e ancora oggi ha un subreddit a esso dedicato e piuttosto popolato.

Ecco, ora sembra esser venuto fuori che il tutto ha quasi 100 anni. Alcune fonti, in realtà, ne attribuiscono la paternità a un’edizione del Wisconsin Octopus—un giornale satirico universitario simile a The Judge—del 1919 o del 1920. La vignetta mostra che questo meme potrebbe esser nato molto prima di internet, e c’è chi arriva a considerarla il primo meme della storia.

Lo stile dell’illustrazione è talmente simile ad alcuni meme moderni che sembra quasi finto, ma una versione digitalizzata in .pdf del numero originale di The Judge in cui era contenuta dimostra che è tutto vero. Sulla rivista la vignetta è circondata da poesie e barzellette anch’esse ancora sorprendentemente rilevanti rispetto ai problemi della vita moderna. Ad esempio in molte si parla di donne assediate da pick-up artist, mentre ce n’è una che prende in giro i sostenitori della teoria del complotto sulla terra piatta.

