Il backstage del Propaganda Festival è un paradiso

“Il rap è il nuovo pop”: quante volte lo abbiamo sentito dire negli ultimi tempi? Ed è sicuramente vero da tanti punti di vista, come è vero però che esiste ancora un’altra strada. Propaganda è un management, un’etichetta e molte altre cose, e ha sempre incarnato una via diversa al rap. La via più hardcore, quella più di strada, fatta di pochi compromessi. Il suo nome più in vista è sempre stato quello di Noyz Narcos, e questo già può fare capire molte cose.

Venerdì e domenica Propaganda ha fatto festa, rispettivamente al Magnolia di Milano e al Teatro a India a Roma. pienissimo, dimostrando un’altra volta che anche il rap più hardcore, senza spazio per hit estive o scorciatoie per la radiofonia, può convincere anche dal punto di vista dei numeri. L’headliner della serata era ovviamente la doppia N, ma oltre a lui sul palco anche i live di Gemello, storico esponente del Truceklan sin dai tempi di In The Panchine, e quelli di due newcomer molto diversi tra loro ma accomunati da un’attitudine assolutamente hardcore: Ketama126 e Speranza.

Ketama126 a Roma, fotografia di Ludovica De Santis

Sarebbe assurdo però ignorare che si trattava anche di una festa per l’uscita di Mattoni, l’iconico mastodonte di Night Skinny, vero e proprio stato dell’arte del rap italiano nel 2019, pubblicato proprio lo stesso giorno. Quello di Skinny è un disco che riesce a essere assolutamente fresco e contemporaneo senza rinunciare alla potenza e a una vena inossidabilmente street; che tiene insieme alcuni pilastri del rap italiano (Gué, Marra, Fibra e lo stesso Noyz) con quelli che sono tra i nomi più potenti della nuova scena. Il tutto senza concessioni caraibiche o andando a inseguire i trend più effimeri, ma con un disco che è fondamentalmente rap: fatto di scrittura, di strofe lunghe, di una vena cupa e di un forte ricorso all’arte del campionamento, proprio come si faceva una volta.

E per forza di cose era l’aria di una festa quella che si respirava nel backstage della serata, alla quale sono accorsi ospiti che sarebbero saliti sul palco a duettare con gli artisti in cartellone—è il caso per esempio di Izi, Rkomi, Franco126, Gemitaiz—ma non soltanto. Sotto i gazebo del Magnolia brindavano tra loro e si abbracciavano tantissimi volti del rap italiano, presenti per stima o amicizia anche senza obblighi lavorativi: tra questi, nomi come Taxi B e la FSK Satellite, Ernia, i Tauro Boys, Ensi. Ma anche volti non del rap italiano: su tutti Daria Bignardi, che in una breve chiacchierata ci ha detto che il suo rapper preferito è Noyz Narcos, ovviamente (trovate il tutto nelle storie di Instagram di Noisey).

Speranza a Milano, fotografia di Guido Borso

Davanti a questi occhi, sul finale dei live, Noyz e Gemello hanno regalato un back in the days decisamente iconico, con “Verano Zombie” e “Deadly Combination” cantate a memoria a bordo palco da diverse generazioni di artisti, e in platea da un pubblico di tutte le età. A dimostrare che, quando c’è integrità artistica, tutto si tiene.

Vai sul nostro profilo Instagram per vedere che cosa è successo nel backstage di Propaganda Festival, qua sotto trovi altre fotografie. Quelle di Milano sono di Guido Borso, quelle di Roma sono di Ludovica De Santis.

Gemello a Roma, fotografia di Ludovica De Santis

Rkomi a Milano, fotografia di Guido Borso

Side Baby e Noyz Narcos a Roma, fotografia di Ludovica De Santis

TauroBoy Maximilian a Milano, fotografia di Guido Borso

The Night Skinny a Roma, fotografia di Ludovica De Santis

Noyz Narcos a Milano, fotografia di Guido Borso

Franco126 a Roma, fotografia di Ludovica De Santis

Izi a Milano, fotografia di Guido Borso

OG Eastbull a Roma, fotografia di Ludovica De Santis

Ketama126 a Milano, fotografia di Guido Borso

Roma, fotografia di Ludovica De Santis

Gemitaiz a Roma, fotografia di Ludovica De Santis

