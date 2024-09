Dobbiamo proteggere l’oceano profondo prima che l’industria mineraria lo distrugga

Giovedì, un gruppo internazionale di scienziati marini ha pubblicato un articolo su Science in cui si sottolinea il disperato bisogno di uno sforzo internazionale nella regolamentazione dei fondali oceanici, così da preservare gli ecosistemi unici e in gran parte inesplorati. L’articolo è arrivato in risposta alla crescente minaccia che le attività commerciali rappresentano per questi ecosistemi, in particolare le estrazioni minerarie.

L’oceano profondo (termine con cui si indica qualsiasi area più sotto di 200 metri) equivale circa al 65 percento della superficie della Terra, ma sappiamo davvero poco a riguardo. Anzi, abbiamo mappe della superficie di Marte migliori di quelle che abbiamo del suolo marino, per non parlare di ciò che sappiamo delle forme di vita che si trovano a centinaia di metri dalla superficie del mare. Come ha detto l’oceanologo Andrew Thurber della Oregon State University, la scoperta di nuove specie è l’aspetto più importante dell’ecologia dei fondali, una gran cosa per la scienza, ma problematica nella misura in cui dimostra la nostra stessa ignoranza delle profondità degli oceani.

“L’oceano profondo è interessante perché è quello dei grandi misteri, ma è anche un’area che sappiamo essere molto importante per la società,” mi ha detto Thurber. “Dunque, è un’area allo stesso tempo sconosciuta e usata attivamente per diverse risorse.”

Questo problema è aggravato dal fatto che i ricercatori sono impegnati in una corsa disperata alla documentazione di questi ambienti prima che vengano distrutti da interessi commerciali. Le profondità degli oceani ospitano uno stuolo di risorse naturali di estremo valore, dalle molecole potenzialmente salvavita, al petrolio e ai minerali preziosi, che, tra tutti e due, hanno creato una sorta di nuova febbre dell’oro.

Lo spettro dell’estrazione mineraria nell’oceano profondo perseguita i suoi fondali da decenni, ma solo di recente l’incentivo economico e tecnologico ha raggiunto un punto in cui le operazioni di estrazione sottomarina possono definirsi una possibilità realistica. Il primo sito di estrazione sottomarina, Solwara-1, si trova al largo della costa della Papua Nuova Guinea. Comincerà probabilmente le sue operazioni alla fine del 2017 o all’inizio del 2018, per estrarre oro, zinco, argento e rame dal fondo del mare.

Solwara è solo la punta dell’iceberg, però — nel corso dell’ultimo decennio, oltre 1 milione di chilometri quadrati di fondale oceanico sono stati destinati alle operazioni di estrazione mineraria.

Massicce quantità di sulfidi sul fondo dell’oceano, che saranno estratti per ricavarne vari metalli preziosi. Immagine: Università di Washington

Nonostante i ricercatori sappiano che tali operazioni rappresentano un rischio per gli ecosistemi dell’oceano profondo, il problema per loro è non avere una base di dati che permetta loro di determinare l’impatto effettivo di questi scavi, una volta iniziati. Questa mancanza di dati rende l’impostazione di qualsiasi tipo di regolamentazione difficile, cosa che, per dirla con le parole del biologo marino Douglas McCauley della UC Santa Barbara, ha trasformato le profondità dell’oceano in una sorta di “selvaggio west,” per lo più privo di leggi e norme.

“Al momento, non ci sono grandi leggi per l’oceano profondo, e molti gruppi fanno ciò che vogliono,” mi ha detto McCauley. “Ma d’altro canto, questo significa anche che c’è una tabula rasa politica, e possiamo capire come fare la cosa giusta.”

Come scrivono gli autori dell’articolo pubblicato su Science, al momento “le leggi internazionali e le legislazioni nazionali ignorano ampiamente il ruolo critico delle profondità marine nel funzionamento e nell’azione di tamponamento dei sistemi planetari.” Benché sia le Nazioni Unite che L’international Seabed Authority (ISA) stiano lavorando per stabilire una serie di regimi normativi, il progresso è stato lento.

Le ragioni sono dovute in gran parte a una mancanza di comunicazione tra le agenzie responsabili della gestione dei diversi aspetti delle porzioni internazionali dei fondali marini, altrimenti note come le aree al di fuori della giurisdizione nazionale (ABNJ, in inglese). L’ISA, per esempio, è incaricata di stabilire le normative relative alla nascente industria di estrazione mineraria nel sottosuolo marino, mentre la Regional Fisheries Management Organization si concentra sull’industria della pesca. Eppure, come sottolineano gli autori dell’articolo su Science, una regolamentazione effettiva richiederebbe la cooperazione tra queste due organizzazioni, e possibilmente una sorta di agenzia internazionale apposita, supervisionata dalle Nazioni Unite (suggeriscono la “International Deep-Ocean Organization” come esempio).

L’Oceano Atlantico. Immagine: Wikimedia Commons

“Il dibattito sull’estrazione mineraria nel fondo dell’oceano si interseca sicuramente con quello sul futuro della biodiversità, perché è tutto un solo ecosistema,” ha detto McCauley. “Dobbiamo mettere questi discorsi insieme, in una struttura governativa che sia più integrata e meno disgregata.”

La cooperazione da sola non basterà. L’articolo su Science spinge anche per un incremento negli studi scientifici relativi ai fondali marini, da compiere preventivamente alle attività commerciali, così come nell’impiego di strumenti di monitoraggio come boe e crawler da fondali, in grado di analizzare la salute degli ecosistemi. Sfortunatamente, una rete di monitoraggio del genere costa un sacco di soldi — gli autori hanno stimato una cifra tra i 2 e i 3 miliardi di dollari solo per costituire una rete permanente di monitoraggio, e altri 300 milioni di dollari per la manutenzione annuale.

In altre parole, gli autori sono ben consapevoli del fatto che “per la scienza ecologica delle profondità oceaniche il vero limite non sono tanto le capacità delle attuali tecnologie oceaniche, ma il loro costo.”

Effettivamente, gestire i fondali oceanici richiederebbe anche nuovi e migliori strumenti di controllo e rinforzo. Che, a loro volta, prevederebbero la combinazione di dispositivi di tracking come il Deep Sea Mining Watch, che tiene traccia di tutte le navi da estrazione mineraria in giro per il globo, droni a basso consumo per tenere d’occhio le attività commerciali e analisi big data delle immagini satellitari che sono in grado di identificare le navi sulla superficie dell’oceano con una risoluzione di meno di un metro.

Che queste innovazioni tecniche possano arrivare in tempo per preservare il fondo dell’oceano dalle azioni distruttive delle aziende commerciali resta tutto da vedersi. Gli scienziati scrivono che, al momento, le Nazioni Unite hanno incaricato una commissione dello sviluppo di un accordo internazionale che sarà poi presentato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per raccomandazione alla fine del 2017. Nel 2018 l’Assemblea Generale prenderà una decisione, basata su queste raccomandazioni, sulla possibilità di negoziare un accordo finale. Ma a quel punto, la corsa all’oro nascosto in fondo agli oceani potrebbe essere già iniziata.

“Se vogliamo pianificare in modo intelligente il futuro dei fondali marini in modo da minimizzare il nostro impatto e le conseguenze non volute, dobbiamo farlo subito,” ha detto McCauley. A differenza dello sviluppo sulla terra ferma, “abbiamo un’opportunità più unica che rara di proteggere la conoscenza degli oceani profondi prima di alterarli significativamente. Seconde occasioni come queste non capitano spesso in natura e noi non vogliamo sprecarla.”