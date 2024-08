Ora sappiamo cosa è successo esattamente il giorno in cui si sono estinti i dinosauri

Era una giornata come tante nel mondo dei dinosauri, quando, all’improvviso, tutto è cambiato. Un asteroide gigantesco che viaggiava alla velocità di circa 25 km al secondo si è schiantato sulla Terra, producendo un’esplosione equivalente a più di un miliardo di bombe atomiche.

Per la maggior parte delle creature si è trattato di una condanna senza appello, anche qualora fossero sopravvissute all’esplosione iniziale. Le nubi hanno oscurato il cielo, uccidendo il 75 percento delle piante e della vita animale sul pianeta. Ora, 66 milioni di anni dopo, gli scienziati hanno trovato ed esaminato campioni di detriti depositati entro le prime 24 ore dall’evento di estinzione di massa estremo.

Guidati da Sean Gulick—professore dell’Istituto di Geofisica dell’Università del Texas—il team ha usato le rocce antiche per ricostruire “il giorno uno del Cenozoico,” ovvero il periodo geologico moderno che segue l’era dei dinosauri nota come Mesozoico. Lo studio prodotto dal team è stato pubblicato lunedì su Proceedings of the National Academy of Sciences.

Sean Gulick e Joanna Morgan, co-autrice dello studio, mentre esaminano campioni di materiale proveniente dal cratere. Immagine: The University of Texas at Austin Jackson School of Geosciences

Questa preziosa testimonianza della catastrofe è preservata dentro il cratere di Chicxulub, un buco con un diametro di 160 km che si trova sotto la Penisola dello Yucatán in Messico. Mentre parti di questa formazione erano già state campionate in passato, Gulick e i suoi colleghi sono stati i primi a scavare nel “peak ring”—ovvero la parte più elevata al centro del cratere.

Il team sospettava che il peak ring non fosse stato eroso in modo significativo dalle scosse di terremoto post-impatto, diventando invece un archivio potenzialmente intatto di eventi geologici verificatesi nel breve periodo successivo all’impatto.

“È una documentazione estesa che ci ha permesso di ricostruire gli eventi dal principio,” ha detto Gulick in una dichiarazione. “Ci racconta i processi legati all’impatto dalla prospettiva di un testimone oculare.”

Nel 2016, Gulick aveva co-guidato la missione di carotaggio nel peak ring, che si trova sommerso a 450 metri sotto le acque del Golfo del Messico. Il team ha estratto campioni sepolti fino a 1.300 metri di profondità nel fondale marino mentre erano a bordo di una barca chiamata Liftboat Myrtle.

I campioni hanno rivelato che l’impatto ha causato incendi devastanti fino a migliaia di chilometri di distanza, e ha prodotto tsunami colossali che hanno spazzato via i resti di interi ecosistemi inceneriti, trascinandoli poi nel cratere. Il peak ring, che è cresciuto 130 metri in 24 ore, si è in parte costituito grazie alla cenere di questi habitat distrutti per sempre.

“In un solo giorno, uno tsunami ha depositato materiale proveniente da coste lontane, compreso del carbone,” ha scritto il team nello studio. “Il carbone si è probabilmente originato dalla combustione dei paesaggi boschivi intorno al Golfo del Messico, che sono andati a fuoco per l’impatto, che è avvenuto però nel mare.”

In altre parole, immagina di essere un dinosauro che passeggia per la spiaggia vicina: saresti andato a fuoco e le tue ceneri sarebbero state portate centinaia di chilometri dentro alla zona dell’esplosione, per finire depositate sul fondo del mare.

Sembra un modo davvero surreale di morire, ma, in realtà, è stata probabilmente l’uscita più pulita possibile dal Cenozoico. Almeno il primo giro di morti violente si è risparmiato la vita sotto un cielo oscurato e con un clima improvvisamente freddissimo, fenomeni plausibilmente causati dalla dispersione di enormi quantità di aerosol solfati.

A tal proposito, il team di Gulick non ha trovato grandi depositi ricchi di zolfo nel sito dell’impatto, il che andrebbe a sostenere la teoria secondo cui i materiali solforici si sono semplicemente vaporizzati nell’atmosfera quando l’asteroide ha colpito. Un’infinità di forme di vita è sopravvissuta ai diluvi di acqua e al fuoco, solo per morire lentamente nel nuovo, severo, clima globale.

Gulick ha definito la fase di raffreddamento come “il vero killer,” in una dichiarazione. “L’unico modo per ottenere un’estinzione di massa del genere è con un effetto atmosferico,” ha detto.

In altre parole, il primo giorno del Cenozoico è stato anche il peggior giorno per le sue forme di vita, almeno quelle rimaste. La nota positiva è che la storia di quelle devastanti 24 ore, e dei tempi duri che seguirono, sopravvive ancora oggi nei registri della geologia.