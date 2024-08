Un po’ di cose che forse non sai sugli psicopatici

Nella serie della BBC Killing Eve, Villanelle è un’assassina psicopatica che dice a Eve, agente dell’MI5, “Non devi mai dare dello psicopatico a uno psicopatico. Lo infastidisce.”



Generalmente, tutti pensano di saper riconoscere uno psicopatico: basta che sia una persona che non ha sentimenti e che da piccola torturava gli animali per divertimento. Ecco, non è proprio così. Qui di seguito puoi trovare cinque cose che probabilmente non sai sugli psicopatici.

Videos by VICE

C’è uno psicopatico in ciascuno di noi

La psicopatia è uno spettro, e tutti noi ci situiamo da qualche parte all’interno di questo ampio spettro. Se in determinate occasioni non hai dato cenni di colpevolezza o rimorso, se non provi empatia per nessuno, o se sei riuscito a sedurre qualcuno per ottenere quello che volevi (ti ricordi, ad esempio, l’ultimo colloquio di lavoro?), hai dato prova di avere dei tratti psicopatici nella tua personalità. Ci sono state situazioni in cui senza paura hai deciso di correre dei grossi rischi? Anche questa è una caratteristica dello spettro della psicopatia.

Non tutti gli psicopatici sono come gli psicopatici dei film

Patrick Bateman in American Psycho e Hannibal Lecter ne Il silenzio degli innocenti sono la classica rappresentazione dello psicopatico nella cultura popolare. Tuttavia, sebbene molti serial killer siano psicopatici, non tutti gli psicopatici sono serial killer. Gli psicopatici anzi rappresentano l’un percento della popolazione mondiale e possono essere anche soggetti produttivi nella società.

La mancanza di emozioni e stati d’animo quali ansia o paura li aiuta nelle situazioni pericolose. Gli esperimenti hanno dimostrato che le persone psicopatiche hanno reazioni meno forti a stimoli improvvisi e intensi (la cosiddetta “startle reaction”). Poniamo caso che qualcuno, per scherzo, decida di farti spaventare mentre guardi un film dell’orrore. Probabilmente la tua reazione sarebbe molto pronunciata, forse anche eccessiva—in pratica te la faresti sotto. Le persone psicopatiche, invece, hanno reazioni molto meno intense in situazioni di paura. Solitamente, anzi, rimangono calme. Questa può essere una dote preziosa se fai il militare, il chirurgo o qualcosa di simile.

Le persone psicopatiche hanno un fascino tutto loro (anche se superficiale) e hanno la capacità di correre rischi, non farsi condizionare dalla pietà, e prendere decisioni audaci finalizzate solo al raggiungimento dei propri obiettivi. Questo li rende perfetti in ambienti come la speculazione finanziaria e il Parlamento. Qui, gli psicopatici hanno molte più probabilità di avere successo.

Gli psicopatici preferiscono Sex and the City alla Casa nella prateria

Gli psicopatici sono a proprio agio in città e metropoli. Preferiscono quella che gli psicologi definiscono una “strategia di vita rapida”. Ovvero, preferiscono avere partner sessuali diversi per brevi periodi di tempo piuttosto che fare uno sforzo maggiore per trovare un compagno a lungo termine, con cui formare una famiglia e condurre una vita stabile. Questa strategia è collegata alla tendenza al rischio e all’egoismo. Inoltre, le città offrono agli psicopatici molte più possibilità di ingannare e manipolare altre persone. Allo stesso tempo, garantiscono maggiore anonimato e riducono il rischio di essere scoperti.



Le donne psicopatiche, per certi aspetti, sono diverse

Uomini e donne con personalità psicopatiche sono simili in molte cose, ma secondo alcuni studi ci sarebbero alcune differenze tra sessi. Per esempio, le donne psicopatiche sono più propense a soffrire di ansia e problemi emotivi e ricercare la promiscuità rispetto agli uomini psicopatici.

Secondo alcuni psicologi, alle donne con psicopatia viene spesso diagnosticato erroneamente il disturbo borderline di personalità—caratterizzato da cattiva gestione delle emozioni, reazioni impulsive e scatti di rabbia. Questo spiegherebbe, inoltre, perché diversi studi riportino un numero molto inferiore di casi di psicopatia tra le donne.

Le ricerche più recenti dimostrano che le donne psicopatiche preferiscono frequentare uomini non psicopatici sul breve termine. Ma quando si tratta di relazioni a lungo termine, tendono a cercare un uomo con la loro stessa personalità.

Anche gli psicopatici hanno dei sentimenti

Nonostante siano incapaci di provare alcune emozioni (come ansia, paura o tristezza), anche gli psicopatici provano delle sensazioni come gioia, felicità, sorpresa e disgusto, proprio come tutti noi. Sebbene facciano fatica a cogliere un’espressione triste o spaventata e siano meno reattivi a punizioni e minacce, gli psicopatici riconoscono le espressioni di felicità—solo che ci vuole di più per stimolare una reazione felice in loro.



Per esempio, a una persona non psicopatica basterà vincere cinque euro con una scommessa per sentirsi contenta, mentre uno psicopatico ha bisogno di una ricompensa maggiore per provare appagamento. In altre parole, queste persone si sentono felici e motivate se le ricompense sono abbastanza alte. Ovviamente, davanti a una provocazione o se falliscono in un intento, gli psicopatici possono provare rabbia. Quindi, Villanelle non ha tutti i torti: puoi davvero ferire i sentimenti di uno psicopatico, solo che nel suo caso il risultato è la rabbia.

Nadja Heym è professoressa di psicologia alla Nottingham Trent University. Questo articolo è tratto da The Conversation ed è comparso originariamente su Tonic