Tutto quello che ho imparato facendo psicoterapia da casa

Nello studio del mio terapeuta precedente c’era una stampa appesa al muro, con una gazza e un mazzo di carte da gioco. C’erano anche altri oggetti raffigurati, ma quell’uccello e le carte si erano fatti strada nei miei sogni innumerevoli volte.

Lo spazio fisico dello studio di un terapeuta è molto importante per la terapia stessa—e lo è stato di certo per me. Che sia un ospedale sterile o un salotto curato in un quartiere bene, questi posti forniscono un angolo di salvezza dalla vita quotidiana in cui discutere di cose che nessun altro sa, in cui sviscerare le strane connessioni che il tuo cervello crea.

Videos by VICE

Ora, come un po’ tutte le persone che sono in terapia, chiamo il mio psicoterapeuta dal mio appartamento. E quello spazio sicuro ha finito per coincidere con il mio letto. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto di ricreare la privacy, l’intimità e il senso di attenzione che sentivo normalmente di avere, ho capito come svolgere al meglio le sedute di terapia a distanza. Ecco una lista di consigli che potete sfruttare anche voi.

Stabilisci e scegli uno spazio dedicato alla terapia

È già abbastanza difficile far fare al tuo cervello un tour di tutte le tue esperienze e tutti i sentimenti passati, quindi non aggiungere caos visivo o uditivo allo spazio che vuoi dedicare alla terapia. Trova un angolo tranquillo della casa, porta con te una coperta o un cuscino, un bicchiere d’acqua, un quaderno per appuntarti quello che dice il terapeuta o qualsiasi compito ti assegni, e qualsiasi altra cosa pensi ti possa servire.

Elimina tutte le distrazioni

Sapevo che girare come un fantasma per casa con il telefono in mano in viva voce non era l’ideale per le mie sedute. Ma l’ho forse fatto lo stesso? Certo! Una volta che hai creato il tuo spazio, assicurati di non essere interrotto, è molto importante.

“È molto difficile aprirsi ed essere riflessivi se hai il chiodo che possa entrare all’improvviso la persona con cui vivi, il tuo cane, o tua mamma,” ha detto Eleanor Morgan, psicologa e autrice di due libri sulla salute mentale. “Comunica i tuoi bisogni a chi condivide casa con te. Proteggi quello spazio. Ti direi anche che, se non sei abituato a comunicare con il tuo terapeuta in questo modo, potresti essere tentato dal tenere il telefono vicino. Non farlo. Lascialo fuori da quella stanza. La tua mente merita 50 minuti filati senza distrazioni; come faresti se fossi nello studio del tuo terapeuta.”

Modella la tua seduta come se fosse normale

Una seduta di terapia è a suo modo un rituale. E come per tutti i rituali, è il suo intricato ordine di eventi che crea una magia sottile. Prima di entrare nel loro ufficio o casa, faccio un recap mentale di cosa abbiamo discusso nella seduta precedente. Cerco di ricordarmi se ho fatto tutti i compiti chiesti e cerco di essere calma e presente quanto posso prima di entrare nella stanza. Quando me ne vado, uso il tragitto in autobus o metro per segnarmi piccoli appunti sulla seduta e, in rare occasioni, farmi un piccolo pianto.

Non avrai un tragitto per decomprimere la seduta prima di affrontare una riunione di lavoro su Zoom, e sei sei tra le persone che devono tornare subito al lavoro durante la pandemia (o magari devi organizzare la tua seduta proprio lì, in uno stanzino), potresti sentirti stressato e agitato. Prenditi 10 o 20 minuti per restare da solo dopo la seduta: medita, fai un giro dell’isolato, o scrivi su un diario quello di cui hai parlato in seduta. Se puoi, prenditi lo stesso tempo che avresti normalmente. Comportati come se fosse una seduta normale.

Sfrutta il fatto che il telefono e lo schermo sono una barriera

Era un problema per me guardare i miei terapisti negli occhi perché avevo paura di capire i loro pensieri su quello che stavo dicendo (o peggio, quelli che immaginavo fossero i loro pensieri a riguardo). Emily Reynolds, autrice del libro A Beginner’s Guide To Losing Your Mind, crede che dovremmo sfruttare questa nuova barriera data da telefoni e computer come un’opportunità.

“Dover fare conversazione faccia a faccia con qualcuno non è la stessa cosa in una videochiamata, il che significa che potresti sentirti libero di dire cose diverse o persino di parlare proprio di ciò che ti imbarazza o di viene difficile da fare di persona,” ha detto. “Avere un po’ di distanza fisica dal tuo terapeuta potrebbe essere utile per esplorare argomenti diversi.” Magari appuntati un po’ di argomenti che senti di poter affrontare meglio virtualmente o al telefono, e un po’ che invece vorresti evitare.

Comunica con il tuo terapeuta

Se trovi questi mezzi scomodi quanto lo sono per me, dillo al tuo terapeuta. Spiegagli come va a parlare al telefono e capite insieme come migliorare le cose. “Non è la norma neanche per loro,” mi ha ricordato Morgan. “Ci vorrà un po’ di tempo per abituarsi, ma, è il tuo tempo, e riconoscere come ti senti in quel momento—e comunicarlo—è una cosa produttiva.”

Ho passato l’ultimo paio di sedute a parlare dei sintomi da disturbo compulsivo scatenati dalla pandemia. Non sono particolarmente ansiosa per la pandemia nello specifico, e il terapeuta e io abbiamo una finestra di tempo limitata. Mi sembrava che dovessimo fare il giro delle notizie per forza. Ho espresso questo pensiero e ora stiamo lontani dall’argomento a meno che non sia io a tirarlo fuori.

Infine: non dimenticare che è normale sentirsi ansiosi o insicuri in questo momento

La maggior parte di noi non ha appigli in questa pandemia, basti pensare che l’intera popolazione mondiale ha guardato Contagion su Netflix nell’ultimo mese. Non preoccuparti, quindi, se le sedute di terapia non sembrano utili come al solito o se senti di aver bisogno di aumetarne la frequenza.

“È del tutto sano avere paura, sentirsi ‘scossi’ o molto sensibili durante una pandemia,” ha spiegato Morgan. “La rottura della routine è terribile per alcune persone e, a seconda di variabili come la mancanza di contatto umano o problemi di salute fisica, alcuni possono avvertire il disagio in modo più acuto di altri. Ma la tentazione di separare dalla loro fonte queste reazioni umane—a cui possiamo dare spazio, anziché patologizzarle—è farsi del male.”

Persino—e specialmente—al di là di una seduta di terapia, siamo in un periodo in cui è fondamentale essere presenti, accettare la situazione e comprendere che siamo in tanti a sentirci così. Sfortunatamente, dobbiamo riflettere su tutto questo soli nella nostra stanza.

Segui Hannah su Twitter.