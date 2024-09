Qual è il modo più sicuro per fare sesso senza beccarti l’influenza?

L’influenza può essere una bella rottura, ti costringe in casa e ti fa sentire una sacca viscida di fluidi corporei. Ma se riesci a tenere il catarro sotto controllo—e il tuo partner è d’accordo—puoi comunque fare del gran sesso. E anche guadagnarci: le endorfine che si rilasciano con il sesso ti faranno sentire meglio, almeno momentaneamente.

Abbiamo quindi cercato di capire quali sono le posizioni più sicure—ovvero, in quali è più difficile il passaggio dei germi. La buona notizia è che i virus del raffreddore o dell’influenza non vivono nello sperma e nei fluidi vaginali, spiega Charles Gerba, professore di microbiologia alla University of Arizona. Perciò è tecnicamente possibile fare sesso senza trasmettere l’influenza. La cattiva notizia (o quella ancora migliore, a seconda di come la vivete) è che i virus vivono nella saliva, perciò il contatto tra bocche è off-limits. “Se baci una persona con l’influenza, te la prendi,” dice Gerba. “E abbiamo scoperto che il virus vive fino a tre giorni su un divano.” Quindi meglio stare a letto con lenzuola pulite.

Videos by VICE

Il virus dell’influenza vive anche, ma più brevemente, sulla pelle, quindi può essere trasmesso con il fiato o il contatto fisico. Se quello che state facendo coinvolge una di queste due cose, accettate il rischio.

Ed eccoci alle posizioni. Abbiamo dato a ciascuna un voto da uno (sicura) a cinque (buona fortuna).



Sesso orale

Rischio d’influenza: 2

Il contatto labbra-genitali non favorisce la trasmissione di germi perché la saliva non entra in contatto con altra saliva, e non puoi prendere l’influenza o il raffreddore tramite organi sessuali (almeno quello). Dall’altra parte, ecco la domanda: davvero vuoi riempirti la bocca dei genitali di un’altra persona quando hai già il naso completamente bloccato? Respirare è importante. Comunque, se volete farlo, una doccia calda dopo può aiutare, dice Gerba.

Missionario

Rischio d’influenza: 5

La posizione più pudica è anche quella più rischiosa. La vicinanza permette ai partner di respirare il fiato pieno di germi dell’altro, e ovviamente aumentano i rischi di starnutirsi addosso. Sexy! E anche se non starnutite germi negli orifizi dell’altro, potreste farvi prendere dalla passione e trovarvi presi da un bacio. Che, abbiamo stabilito, è il male.



Lei sopra

Rischio d’influenza (se lei è malata): 4

Rischio d’influenza (se lui è malato): 2

Bella mossa mettere mezzo metro tra le vostre facce, ma se qualcuno tossisce il rischio di prendere l’influenza aumenta esponenzialmente. “Ed è più pericoloso per la persona sotto, perché la persona sopra emette micro-goccioline che cadono verso il basso, e la persona sotto le inala,” dice Gerba. Grazie per la bella immagine, dottore.



Lei sopra, di spalle

Rischio d’influenza: 2

Se non vi guardate in faccia, il rischio di infezione cala. In effetti, vale per ogni posizione in cui non siate direttamente uno sopra l’altro—pecorina, sesso anale e sesso di lato sono tutti da semaforo verde perché comportano zero bocca a bocca e minima inalazione del respiro altrui. Più brividi da orgasmo, meno brividi di febbre. “Comunque, lavatevi le mani o usate sapone disinfettante subito dopo—sulle mani, sia chiaro,” dice Gerba.

Sesso in doccia

Rischio d’influenza: 3

Questo non è facile, onestamente. L’acqua e il sapone non ti proteggono dal respirare la febbre altrui. E in doccia, spesso ci si mette in posizioni comode, faccia a faccia o a pecorina, a seconda di quello che concedono le dimensioni del box. Il sesso faccia a faccia aumenta le chance che il virus si trasmetta, dice Gerba, per non parlare delle superfici dure e pericolose che ti circondano. L’acqua calda e lo sforzo fisico, se hai l’influenza, aumentano le possibilità che ti affatichi e svenga, perciò se il rischio di beccarsi l’influenza diminuisce con il sesso dal dietro, il rischio di farsi male è più a bada tra le lenzuola.



Masturbazione

Rischio d’influenza: 1



Non stiamo a girarci troppo intorno: se sei nella stessa stanza di una persona malata, il rischio di contagio esiste. Ma meno contatto c’è, minore è il rischio. Potrebbe essere una scusa per rompere la routine—la masturbazione di coppia è la cosa più sicura. “È una pratica sessuale estremamente sottovalutata,” dice la sessuologa Vanessa Marin. “Molti non l’hanno mai fatto, quindi potrebbe essere eccitante. E poi c’è il brivido di fare una cosa che di solito fai da solo in due,” dice. Sentitevi liberi di tirare fuori i sex toy e verbalizzare quello che vi state immaginando di fare al partner, aggiunge. Perché il dirty talk, a differenza dei germi, non propaga le infezioni.

Questo articolo è tratto da Tonic.