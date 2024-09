Qualcuno ha appena speso 14mila dollari per una salsa del McDonald’s di 19 anni fa

(Attenzione: questo post potrebbe contenere spoiler sulla terza stagione di Rick and Morty)

Siamo agli sgoccioli della civiltà.

E non perché l’Orologio dell’apocalisse segna due minuti e mezzo alla distruzione nucleare, né perché il rapporto Russia-Stati Uniti-Corea è al suo momento più buio dopo la Guerra Fredda. No, la colpa è di una cosa molto più semplice: qualcuno ha appena comprato due salse dei McNuggets di 19 anni fa ritrovate “in una vecchia macchina” e le ha pagate 14mila dollari.

Per quale motivo qualcuno pagherebbe così tanti soldi per una salsa del McDonald’s che per quasi vent’anni è rimasta—probabilmente—nel portaoggetti di una macchina arrugginita?

Onestamente, non riesco a trovare nessun buon motivo. Ma ce ne sono molti, non buoni. Primo, una delle salse, la “Szechuan teriyaki dipping sauce”, era parte di un’edizione limitata che nel 1998 è stata lanciata per promuovere il cartone animato Mulan. Il cartone sarà oggetto di un remake filmico nel 2018, ma non è per questo che il prezzo della salsa è così salato.



Un altro punto è che la salsa di Mulan è stata oggetto di un’ondata di nostalgia a causa della serie Rick and Morty. Il primo d’aprile una puntata intera del programma è stata incentrata proprio su questa salsa. Rick, il nonno scienziato pazzo, diventa ossessionato dalla salsa e vuole trovarla a tutti i costi. Cosa che ha causato anche la pubblicazione di una petizione su Chage.org per riportarla in commercio.

In breve, come spesso accade con le cose inutili e insensate, internet si è scatenato, e ricommercializzare la salsa di Mulan è diventata una vera e propria crociata social. All’improvviso, la salsa si è trasformata in un vero feticcio dei nostalgici degli anni Novanta, e più di 30mila persone hanno firmato la petizione. Lo spot per il lancio dei Menu dedicati a Mulan, disponibile su YouTube, ha ora più di 115mila visualizzazioni. Un video sulla salsa realizzato da Behind The Meme ne ha ancora di più: al momento in cui scrivo, sono 380mila.

Dopo quella puntata di Rick and Morty sono comparsi altri annunci su eBay. Un utente ha messo in vendita il cartellone pubblicitario della salsa Szechuan a 499,99 dollari—ma non ha ancora ricevuto offerte. Altri hanno messo in vendita disegni della salsa o bottigliette di normale salsa di soia con sopra etichette fatte da loro.

Quando sono stati interpellati a riguardo, i portavoce di McDonald’s hanno detto che non c’è l’intenzione di rimettere in commercio la salsa, ma “Mai dire mai. Quando i nostri clienti parlano, noi ascoltiamo.”

Sì, il mondo è impazzito per una salsina rancida, piena di agenti chimici, nemmeno bella da vedere, creata da una multinazionale per sgranocchiare un po’ di successo da un cartone per bambini. Cominciate a scavare sul fondo degli armadietti della cucina e sotto i tappetini delle macchine, potreste fare un bel po’ di soldi.

