Nelle ultime ore sui social network stanno circolando alcune immagini tratte dalla conferenza Fonderia Abruzzo, che si è tenuta domenica scorsa a Sulmona.

In queste, si vedono sei donne sul palco tenere in mano degli ombrelli per proteggere da sole e pioggia i relatori—tra i quali spiccano il presidente regionale D’Alfonso e il ministro per la Coesione Territoriale Claudio De Vincenti.

Videos by VICE

Continua a leggere su VICE News – Qualcuno ha pensato fosse una buona idea usare delle donne come reggi-ombrelli