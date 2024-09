Qualcuno ha ritrovato il profilo Myspace del 2008 di Tyler, the Creator, con sei nuove canzoni

La masnada di film sui supereroi usciti negli ultimi anni ci ha insegnato una cosa (no, non il fatto che Ben Affleck non si sarebbe mai dovuto nemmeno provare addosso un costume di Batman): che tutti, e dico tutti, adorano scoprire le origini dei loro eroi.



È stato interessante vedere l’evoluzione di Tyler, the Creator negli ultimi anni: da enfant terrible dell’hip-hop al leader carismatico della Odd Future, fino all’intelligentissimo e riconoscibilissimo produttore ed MC che è oggi. Ora, però, abbiamo un nuovo pezzo del puzzle. Un utente di Reddit, tale BasedCarp, ha infatti scoperto il suo vecchio profilo Myspace – insomma, non una rivelazione alla “IO SONO TUO PADRE”, ma non lamentiamoci.



Eccovi quindi qua sotto i sei brani che Tyler aveva caricato all’epoca a nome “I Smell Panties”, cioè “Annuso Mutandine”, perché ovviamente il nome d’arte che Tyler si era scelto otto anni fa era “Annuso Mutandine”. Tutti i pezzi sono stati registrati nel 2008 e, nonostante siano piuttosto acerbi, contengono molti dei punti cardine della musica di Tyler: vocine pitchate, intermezzi di piano e la sua innata capacità di passare dall’esilarante al terrificante nel giro di un paio di frasi.



Morale: qua trovate la pagina di I Smell Panties, qua sotto avete le sei canzoni. Grazie, BasedCarp.





(Immagine via MySpace)

