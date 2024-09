Qualcuno mi può spiegare che cos’ha di bello la ketamina?

Qualche tempo fa ho dichiarato ai quattro venti che la cocaina è la peggior droga di tutte. Non so cosa mi avesse preso. Certo, la cocaina è una cosa odiosa, arida, noiosa, una droga per i narcisisti latenti e non, che trasforma una piacevole conversazione sul più e il meno in un monolitico monologo da cinque ore. Ma c’è di peggio. C’è la ketamina.

La ketamina è un potente anestetico spesso somministrato a pazienti che soffrono di dolore cronico a cui la maggior parte dell’opinione pubblica fa riferimento come sedativo per cavalli. Forse è per questo che è più raramente considerata una droga ricreativa. Essendo collegata perlopiù a operazioni chirurgiche importanti e ad animali da soma, ha una connotazione più pesante. Nessun genitore andrebbe a pensare che i propri figli e figlie si mettano nel naso la stessa roba che Varenne usa per dormire.

