Qualcuno sta provando a rubare Liberato?

Oggi ho aperto Spotify e ho guardato cosa c’era in Viral 50 Italia, che è uno strumento carino per rendersi conto di ciò che ascoltiamo veramente. Per esempio, noto che XXXTentacion sta scoppiando anche da noi (quasi tutti i brani di 17 sono in classifica), che i Queens of the Stone Age stanno andando forte con il loro Villains e che il singolo di Gianluca Vacchi è ancora inspiegabilmente solo alla posizione 28. Ma la cosa più importante è che oggi, in seconda posizione, c’è una nuova canzone di Liberato. Si chiama “Hit It Raw”, è cantata in inglese e sembra Ben Harper che fa una mezza cover di “Despacito” con dentro le parole “chicka-boom-boom”.

