Quale meme a tema Oscar vincerà nella guerra dei meme?

Attenzione: nel corso del fine settimana sono stati registrati due nuovi meme. L’umanità tutta è pregata di aggiornare la sua agendina, perché non siamo uomini di Neanderthal che scagliano pietre contro il sole e non sanno cosa sia “Pepe”. Il primo meme del fine settimana è “What in Tarnation“, una frase che piace tanto ai texani e che termina con la parola “tarnation”, accompagnata dalla foto di Stetson perché be’ ma non ne ho la minima idea, non la capisco, è un cazzo di cappello, cioè, i meme hanno davvero un senso? Il secondo meme invece è una foto di uno Shiba Inu con la didascalia “zoom in on the nose“. Zoomando sul naso si viene ricondotti a una scritta in Comic Sans e da lì a una serie di altre scritte disposte un po’ ovunque all’interno del foto, che in una caccia al tesoro culminano nella massima “ricordati, sei una creatura meravigliosa” (o nel suo esatto opposto, “ricordati che non sei un emerito cazzo”). Ecco, questo è il secondo meme e va ad aggiungersi a Salt Bae, Hurt Bae e tutti gli altri bae di questa terra di me(rda)me.

Ma questo fine settimana è successa anche un’altra cosa: gli Oscar. E l’edizione di quest’anno è importante perché, molto probabilmente, sarà una delle ultime in cui la vecchia guardia potrà prosperare prima di essere violentemente soppiantata dalla nuova generazione: è qualcosa di inevitabile, e da qui a 15 anni l’ultima domenica di febbraio ci ritroveremo a guardare gli Academy of Meme Awards, dove le star—On Fleek Girl; qualunque youtuber non sarà in prigione per molestie sessuali; la ragazza di “Cash Me Ousside”, che, totalmente riformata e risanata, sarà ormai allo stesso livello dell’artista attualmente conosciuta come Beyoncé—percorreranno il red carpet e rivolgeranno sorrisi a favore della stampa, prestandosi a dichiarazioni piene di nulla sul loro abbigliamento e su quanto sperano che gli avversari nominati per la loro stessa categoria si portino a casa l’atteso premio. In questa accuratissima proiezione gli attori di Hollywood, bestie ormai estinte, siederanno sul divano di casa e collezioneranno un migliaio di retweet per aver esclamato “YASSSSSSSSS!” ogni volta che il loro candidato preferito si aggiudicherà il titolo di Miglior qualcosa. Jimmy Kimmel sarà il presentatore e il mondo continuerà a girare.

Quindi stabiliamo pacificamente che il 2017 sarà un anno spartiacque per i meme, e che questi finiranno per soppiantare tutto il resto. D’accordo? Bene.

Prima di procedere è però d’obbligo compilare una lista di tutti i meme emersi dall’evento di ieri, assaporandoli uno per uno. Sono meme interessanti, e in questo momento è difficile capire quale resisterà alla prova del tempo e potrà essere usato sul vostro account Instagram per rimediare un po’ di sesso con chi ha messo il cuore alle ultime tre foto che avete pubblicato.

L’APPLAUSO DI NICOLE KIDMAN

Quanto ci importerà ancora di questo meme tra sei/otto settimane? 5/10

Nicole Kidman che applaude come una di quelle donne del Libro dei record con le unghie lunghissime e giallissime e dinoccolate, come se quelle donne stessero cercando di uccidere un’ape che si muove al rallentatore, è sì divertente, ma non è materiale che cambierà il corso della storia.

Mi spiego meglio: l’informazione per cui Nicole Kidman che applaude sembra una coppia di cucchiai che cercano di scopare non è essenziale—a meno che, a meno che… a meno che nel corso di tot mesi Nicole Kidman non passi al lato oscuro, costringendo tutti noi a sottolineare i suoi punti deboli per poterci ricordare che è umana. Ecco, a quel punto il meme tornerà ad avere importanza. Programmate un tweet tra otto mesi: un “promemoria: Nicole Kidman non sa applaudire”, con questa .gif. Saranno 16mila retweet. Sicuro.

IL POVERO BEATTY

Quanto ci importerà ancora di questo meme tra sei/otto settimane? 1/10

Quel momento, il momento in cui la cartolina di Emma Stone – Miglior Attrice rimane per sbaglio nella busta e fa sì che il titolo di Miglior Film venga erroneamente attribuito a La La Land e non al vero vincitore, Moonlight, con tutto il delirio che ne consegue, è stato il primo grande momento spartiacque del 2017. È ancora troppo presto per elaborarlo, per capire che direzione prenderà questo anno, ma “Faye Dunaway che dà l’Oscar al film sbagliato perché qualcuno ha fatto casino con le buste” sembra già l’analogia che verrà usata per ricapitolare il 2017.

“Non siamo forse tutti,” scriverò a dicembre mentre cerco di completare il pezzo di bilancio del 2017 commissionatomi in corner a due ore dalle vacanze, “un po’ Faye Dunaway che, impugnando la busta sbagliata, dà l’Oscar a La La Land anziché a Moonlight?” Su, è ovvio che andrà così.

Quindi mi piace pensare il contrario: questo momento, che poi è l’unico motivo per cui stiamo ancora parlando di Oscar anche se è pomeriggio inoltrato, finirà nel dimenticatoio, perso negli annali della storia finché qualcuno farà qualche altra cazzata mentre consegna un premio attribuendolo per sbaglio a qualcun altro.

Ma Warren Beatty che prende la busta, inizia la sua frase, poi controlla una seconda volta, e una terza, e una quarta… e passa il testimone a Dunaway invece di intestarsi la stronzata in diretta TV? Un’icona. Una vera icona. Dategli la nona stagione di Curb Your Enthusiasm. Guarderei ore e ore di televisione in cui Warren Beatty pesta elegantemente una merda dopo l’altra e se la scrolla dal piede. Mi licenzierei, per guardarlo.

JACKIE CHAN E I SUOI PANDA

Quanto ci importerà ancora di questo meme tra sei/otto settimane? Contemporaneamente 10/10 e 0/10

Jackie Chan che si porta due panda di pezza come +1 alla cerimonia degli Oscar va oltre il meme, perché è in realtà una delle cose più importanti che siano mai successe nella storia, e questo implica che travalichi il rapido ciclo vitale dei meme—nascono, rapidamente crescono, rapidamente bruciano, e nulla ne resta—e diventi Qualcosa Di Più. Uno dei pilastri su cui è costruita la leggenda di Jackie Chan. Jackie Chan si è spaccato ogni osso un centinaio di volte ed è ancora uno degli uomini più sereni e divertenti in circolazione. Jackie Chan potrebbe uccidermi in un centinaio di modi diversi prima ancora che io avessi il tempo di dargli un pugno, ma sembra ancora “quella vecchietta carina da cui vai a cena quando sei abbattuto, per avere un abbraccio.” Jackie Chan—panda ambassador—ha portato due pupazzi di panda agli Oscar perché tutti ci ricordiamo che i panda sono in pericolo. Jackie Chan è troppo puro per questo mondo. È troppo puro per essere un meme. Jackie Chan è un angelo. Ti amo, Jackie Chan.

SUICIDE SQUAD CHE HA VINTO UN OSCAR

Quanto ci importerà ancora di questo meme tra sei/otto settimane? 7/10

Suicide Squad, giusto per non parlarne male, è quello che succede quando si decide di fare un film che non ha senso, e per qualche motivo Will Smith decide di partecipare. Stanotte ha vinto un Oscar. Non un Oscar decente—miglior makeup, o qualcosa di simile, che non sapevo nemmeno fosse un Oscar, quindi ecco, grazie Suicide Squad per avermi fatto imparare una cosa nuova.

Comunque, Suicide Squad ha vinto un Oscar. E questo è quello che importa. Non lasciare mai che qualcuno ti dica che non puoi farcela. Che i tuoi sogni non si possono avverare. Suicide Squad ha appena vinto un Oscar. Puoi fare qualunque cosa.

RYAN GOSLING CHE SUSSURRA QUALCOSA A UNA DONNA TERRORIZZATA

Quanto ci importerà ancora di questo mese tra sei/otto settimane? 0/10

Per qualche motivo hanno permesso a Jimmy Kimmel di presentare gli Oscar, e quindi lui ha fatto l’unica roba con cui Jimmy Kimmel cerca di far ridere, ovvero guardare da lontano le persone normali—motivo per cui nel suo late show ogni tanto parte un montaggio in cui persone normali per strada o ovunque cazzo siano dicono cose stupide da persone normali, e sono vestite male e hanno il doppio mento. Comunque, ha preso un sacco di persone normali che stavano facendo un bus tour di Hollywood e le ha fatte entrare, con i loro pantaloncini al ginocchio e i cappellini da baseball, e tutti gli attori e i cantanti e i modelli sono rimasti seduti ad applaudirli educatamente, mentre le persone normali senza alcuna vergogna tiravano fuori il telefonino e cominciavano a fare foto e video. Quando la lotta di classe raggiungerà un apice e i ricchi metteranno i poveri negli zoo per osservarli, sarà esattamente così.

Comunque, ecco una foto di Ryan Gosling che incontra una persona normale ieri sera, e intelligentemente le bisbiglia qualcosa per presentarsi, perché lui è un Bravo Ragazzo, Ryan Gosling, ed è comunque di suo un meme, quindi questo era un meme al quadrato.

Quanto vi fregherà di questa foto tra 40-45 minuti? Niente. Non ricorderete nulla di questa foto tra una settimana. Godetevela, perché siete condannati a dimenticarla. Non vale niente. Assolutamente niente.

TARAJI P. HENSON CHE FA IL CONCEITED MEME IRL

Quanto ci importerà ancora di questo meme tra sei/otto settimane? 10/10

Questo meme ha vinto. Non capisco nemmeno come sia possibile che un volto umano si accartocci in una tale dimostrazione di spregio. Mi sento giudicato per aver fatto una domanda che nemmeno ho fatto. Non riesco a guardare questa GIF più volte di seguito senza che mi venga la tachicardia come quando ero piccolo e sapevo di essere nei guai. È il meme che tutti ricorderemo dalla notte degli Oscar. Abituatevi al fatto che verrà usato in continuazione. Usurperà il ruolo di tutte le altre gif. Non si può produrre espressione facciale migliore di questa. Grazie, Oscar 2017, per questo regalo.