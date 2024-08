Quale tipo di sesso fa bruciare più calorie?

Non ha senso chiedersi se fare “sesso” in generale bruci calorie. Il sesso è un universo troppo ampio per offrire una risposta definitiva: si va dall’umile lavoretto di mano attraverso i pantaloni alla scopata completa, con genitali che entrano in altri genitali. E se è vero che tutte le forme di contatto sessuale sono ugualmente valide—possiamo per favore smetterla di glorificare la penetrazione!—alcune richiedono un maggiore sforzo e, di conseguenza, bruciano più calorie.

Ma quali atti sessuali offrono il miglior allenamento? Ce ne sono troppi per poterli considerare tutti, quindi concentriamoci sui fondamentali; quelli standard; i classici intramontabili.

Il sesso con penetrazione brucia calorie?

Ovviamente c’è differenza tra posizioni diverse, vaginale o anale, ma in breve: sì. Una ricerca dell’Università del Minnesota suggerisce che gli uomini bruciano 100 calorie durante un rapporto sessuale medio, mentre le donne ne bruciano 69 (mi rifiuto di dire “…bello!” perché non sono un cazzo di sfigato.)

Finora, tutto molto eteronormativo. Per gli uomini che fanno sesso con altri uomini là fuori, il sito di Superdrug ha una funzione che aiuta a calcolare quanta energia si brucia durante il sesso, in base al peso, al genere e alla posizione sessuale preferita. Indica che, se sei un attivo, brucerai 162 calorie, mentre se sei un passivo ne brucerai solo 152… i vantaggi dell’attivo colpiscono ancora!

Nel tentativo di essere il più inclusivo possibile verso le donne queer, ho cercato di trovare statistiche simili per il pegging, ma purtroppo questo rimane un settore poco studiato.

Fare pompini brucia calorie?

Secondo un articolo pubblicato su quel famoso quotidiano dei record, The Daily Star, “una donna può bruciare 100 calorie ogni mezz’ora facendo sesso orale.” Si tratta più o meno della stessa quantità di calorie che si bruciano in 15 minuti su un vogatore. L’articolo continua, “La sessuologa di Los Angeles Jaiya Kinzbach consiglia di fare piegamenti durante l’atto o persino di provare un po’ di yoga.”

Ora, lungi da me contraddire la sessuologa di Los Angeles Jaiya Kinbzach, ma è difficile immaginare qualcosa di più assurdo di una persona che fa piegamenti mentre ti succhia il cazzo. Un sito web, che offre gli stessi consigli, sostiene che “il partner sarà molto eccitato e stupito!” Forse—anche se personalmente avrei l’impressione che la persona non sia completamente concentrata sul compito da svolgere. Perché non fare semplicemente un po’ di cardio prima e poi succhiarlo a qualcuno?

Leccarla brucia calorie?

C’è una gran quantità di informazioni disponibili sui benefici del succhiare il cazzo, ma quando si tratta di leccare la figa—balle di fieno nel deserto. Devo ancora trovare un atto d’accusa più grave del pregiudizio di genere nelle discipline scientifiche. Ma il cunnilingus richiede quasi lo stesso livello di azione di lingua della fellatio, anche se un dondolio di testa meno intenso, quindi è logico pensare che brucerebbe un numero simile di calorie.

La rivista maschile Maxim suggerisce che il più grande beneficio per la salute del praticare cunnilingus è in realtà l’aura lucente d’altruismo che dona. Pensare al sesso con la tua compagna come un favore che le stai facendo—la tua buona azione quotidiana—sembra un approccio molto bello e sano.

Ricevere sesso orale brucia calorie?

Dipende. Ricevere una fellatio può essere l’atto sessuale più pigro che sia. Se te ne stai solo sdraiato lì e lasci tutto il lavoro al partner, probabilmente stai bruciando un numero di calorie vicino allo zero. Ma una vigorosa sessione di face-fucking potrebbe bruciare tante calorie quanto il sesso con penetrazione, a condizione che le spinte abbiano stessa profondità e ritmo.

Il rimming brucia calorie?

Mi dispiace, ma mi rifiuto categoricamente di dire “mangiarsi il culo,” dato che non sono un etero che cerca disperatamente di convincere le donne di essere un amante generoso a cui piace sperimentare. Nonostante il rimming sia diventato un meme per millennial, non sono ancora state condotte ricerche accademiche rigorose sul fatto che bruci calorie—quindi cosa cavolo pago le tasse a fare!

In assenza di studi peer-reviewed dell’Imperial College di Londra, ho sondato l’archivio che più ci si avvicina: Reddit. Ma non ho comunque trovato nulla. La cosa più simile è un thread che chiede “quante calorie dovrei consumare all’ora con del culo in bocca?” a cui un utente risponde utilmente, “Dipende dal culo.” La conversazione che ne segue è stata snervante: ma queste persone sanno che non devono letteralmente mangiarsi il culo?

In mancanza di solide ricerche da citare, mi salvo dicendo che il rimming fa bruciare una certa quantità di calorie, ma probabilmente non abbastanza da avere un impatto percepibile sulla salute fisica o sull’aspetto.

Quindi, forse il sesso non è il modo più efficace per bruciare calorie. Ma, soprattutto, chi se ne frega? Dobbiamo permettere a queste idee capitalistiche di auto-miglioramento di infiltrarsi in ogni aspetto della nostra vita? Dobbiamo davvero continuare a migliorarci mentre facciamo sesso? Non tutto deve essere produttivo. Alcune cose sono divertenti e buone a modo loro. Quindi scopate, amici miei. Scopate.

